Dom, 18 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
excesso de velocidade

Igarassu: carro de luxo é flagrado pela PRF a 184 km/h na BR-101

Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização para coibir excesso de velocidade na via

Reportar Erro
Carro de luxo foi flagrado muito acima da velocidade permitida em trecho da BR-101Carro de luxo foi flagrado muito acima da velocidade permitida em trecho da BR-101 - Foto: PRF/Divulgação

Um carro de luxo foi flagrado transitando na BR-101, na altura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, a uma velocidade de 184 km/h.

O veículo foi identificado por volta das 10h29 do sábado (17), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

Os policiais utilizavam radar móvel para monitorar a via, onde a velocidade máxima permitida é de 100km/h.

Policias rodoviários federais utilizavam radar móvel para fiscalizar a viaPolicias rodoviários federais utilizavam radar móvel para fiscalizar a via | Foto: PRF/Divulgação 

 

Leia também

• Salgueiro: caminhão carregado com arroz tomba no km 44 da BR-116, e rodovia tem faixa interditada

• Quem é Agostina Páez, argentina investigada por injúria racial em bar no Rio de Janeiro

• Justiça condena homem a 2 anos e 11 meses por crime de racismo em posts no Facebook

A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê, para casos como este, multa de R$ 880,41, sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir.

“O excesso de velocidade está associado a diversas colisões nas rodovias e aumenta a gravidade das lesões em caso de sinistros. O motorista deve seguir os limites estabelecidos para a via, principalmente ao acessar trechos urbanos para evitar atropelamentos”, alerta a PRF.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter