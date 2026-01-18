Igarassu: carro de luxo é flagrado pela PRF a 184 km/h na BR-101
Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização para coibir excesso de velocidade na via
Um carro de luxo foi flagrado transitando na BR-101, na altura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, a uma velocidade de 184 km/h.
O veículo foi identificado por volta das 10h29 do sábado (17), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Os policiais utilizavam radar móvel para monitorar a via, onde a velocidade máxima permitida é de 100km/h.
A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê, para casos como este, multa de R$ 880,41, sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir.
“O excesso de velocidade está associado a diversas colisões nas rodovias e aumenta a gravidade das lesões em caso de sinistros. O motorista deve seguir os limites estabelecidos para a via, principalmente ao acessar trechos urbanos para evitar atropelamentos”, alerta a PRF.