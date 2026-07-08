Igarassu: colisão entre caminhões na BR-101 deixa motorista preso às ferragens; condutor é resgatado
Equipe do CBMPE realizou o desencarceramento do motorista da carreta, que estava com uma perna presa
Uma colisão entre dois caminhões deixou um motorista preso às ferragens, na noite dessa terça-feira (7), na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, no quilômetro 36 da pista, no sentido capital pernambucana.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma carreta atingiu a traseira de um caminhão e acabou preso às ferragens.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou quatro viaturas ao local, entre unidades de salvamento, resgate e oficial de operações.
No local, a equipe realizou o desencarceramento do motorista da carreta, que estava com uma perna presa às ferragens do veículo.
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Após o resgate, o homem, de 40 anos, com fratura no membro inferior direito, foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a corporação, a ocorrência foi finalizada no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na RMR. A reportagem da Folha de Pernambuco tenta informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
A PRF informou que o segundo caminhão envolvido na colisão não estava na área do sinistro quando os agentes chegaram ao local, mas foi localizado posteriormente às margens da BR-101, próximo ao Expresso Nepomuceno, em Igarassu, na RMR. O motorista do veículo não foi encontrado.
Devido ao acidente de trânsito, a rodovia ficou interditada por aproximadamente duas horas.