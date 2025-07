A- A+

GRANDE RECIFE Igarassu: fogo se espalha após caminhão-tanque explodir e atinge quatro casas, diz prefeitura Levantamento foi divulgado pela Prefeitura de Igarassu, que atua com equipes no local para auxiliar as famílias atingidas

Quatro casas foram atingidas pelo fogo que se espalhou pelas proximidades do trecho da BR-101 onde um caminhão-tanque tombou e pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (10), em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O levantamento foi divulgado pela Prefeitura de Igarassu, que atua com equipes no local para auxiliar as famílias atingidas. Não há registro de ferido.

O acidente aconteceu no quilômetro 43 do sentido João Pessoa-Recife da BR-101, nas proximidades do Posto Sertã. O trecho ficou totalmente interditado, inclusive a faixa de ônibus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo possivelmente transportava uma carga com substância inflamável.

As famílias atingidas estão sendo cadastradas e, ainda de acordo com a Prefeitura de Igarassu, a Cozinha Comunitária (Centro) dará o suporte necessário e vai ofertar alimentação às pessoas.

O Centro de Empreendedorismo e Tecnologia (CTEN), localizado na BR-101, funciona como ponto de apoio para moradores com sala, cozinha e banheiro.

Casas foram atingidas pelas chamas | Foto: Defesa Civil de Igarassu/Divulgação

"O Departamento de Trânsito municipal (Depatran) está nas vias que cortam a BR para orientação aos motoristas e pedestres que circulam nas ruas. A Defesa Civil foi acionada e está na localidade", completou a gestão municipal.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 6h55 e trabalha no combate às chamas. Seis equipes atuam em várias frentes.

Até o momento, não há informações sobre o motorista ou outros ocupantes do veículo.

A PRF informou que o fluxo de veículos menores está sendo desviado por dentro de Igarassu. Os maiores vão precisar aguardar mais na interdição, por questões de segurança, acrescentou a corporação.



