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REGIÃO METROPOLITANA

Igarassu ganha 133 novas moradias com entrega de novas casas do Jardim Monjope

Segundo módulo do residencial Jardim Monjope foi entregue nesta quarta-feira (5), com investimento de R$ 55 milhões

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Entrega das novas unidades marcou a realização do sonho da casa própria para 133 famílias do municípioEntrega das novas unidades marcou a realização do sonho da casa própria para 133 famílias do município - Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação

Mais 133 famílias de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, receberam, última quarta-feira (5), as chaves da casa própria.

A entrega corresponde ao segundo módulo do residencial Jardim Monjope, empreendimento da Viana e Moura Construções realizado em parceria com a Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab), a prefeitura de Igarassu e a Caixa Econômica Federal.

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O residencial é o primeiro condomínio de casas lançado pela construtora na RMR e, ao todo, conta com 431 unidades habitacionais.

"Foi um dia histórico. Vimos muitas famílias realizando um grande sonho, e isso demonstra que Igarassu é uma cidade que vem crescendo e recebendo novos moradores, que escolhem nosso município para construir suas histórias. Entregas como esta têm contribuído ainda mais para esse desenvolvimento", ressaltou a prefeita de Igarassu, Elcione Ramos.

O empreendimento possui condomínio fechado, guarita com funcionamento 24 horas e áreas de lazer, incluindo piscina, churrasqueiras, salão de festas, playground e minicampos.

"Fizemos a entrega da primeira etapa do Jardim Monjope em 2025, com 170 unidades, e agora entregamos mais 133 moradias, contando sempre com a participação ativa do município e o trabalho da Viana e Moura, que, a cada novo empreendimento, tem se destacado com condomínios bem estruturados, seguros e que proporcionam mais qualidade de vida", afirmou o presidente da Cehab, Paulo Lira

As famílias beneficiadas são atendidas por programas de acesso à moradia, entre eles o Minha Casa, Minha Vida, que oferece subsídios para famílias com renda de até dois salários mínimos.

  • Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
    Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
  • Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
    Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
  • Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
    Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
  • Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
    Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
  • Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação
    Famílias beneficiadas pelo programa habitacional receberam as chaves das novas moradias durante cerimônia em Igarassu. Foto: Prefeitura de Igarassu / Divulgação

 

A primeira etapa do Jardim Monjope foi entregue em dezembro de 2025, com 170 unidades.

Sonho realizado
Uma das beneficiadas, Alexsandra Santos, representou as 133 famílias durante a entrega das chaves. Emocionada, ela destacou a importância de finalmente ter uma casa própria após anos vivendo de aluguel.

"Eu sempre sonhei em ter uma casa minha, porque quando a gente muda de aluguel precisa ficar mudando de lugar. Fiquei bastante emocionada, é um sonho que está se realizando", revelou.

Com investimento de R$ 55 milhões, o Jardim Monjope integra a expansão da Viana e Moura na Região Metropolitana do Recife.

"Agradecemos a confiança de todas as famílias que acreditaram no nosso trabalho para realizar o sonho de ter mais qualidade de vida neste novo lar. Que esse espaço possa contribuir para a felicidade de todos os moradores que chegaram até aqui. Contem sempre com a Viana e Moura", destacou o diretor de Vendas e Incorporação Imobiliária da Viana e Moura, Leonardo Queiroz.  

Além do residencial em Igarassu, a construtora lançou os condomínios Jardim dos Arcos, em Jaboatão dos Guararapes, e Jardim dos Eucaliptos, em São Lourenço da Mata.

Atuação
Fundada em 2003, em Belo Jardim, a Viana e Moura Construções já entregou mais de 20 mil unidades habitacionais e mantém atuação em Pernambuco e no Ceará.

A empresa também desenvolve iniciativas voltadas à responsabilidade socioambiental, como o Instituto PIPA e o projeto Minha Vila Mais Verde, que já promoveu o plantio de mais de 30 mil árvores em residenciais no estado.

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