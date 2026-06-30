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Região Metropolitana do Recife Homem é morto a golpes de arma branca em Igarassu; filho teria confessado crime, segundo a PM De acordo com a polícia, o suspeito, de 22 anos, ligou para um familiar para o crime

Um homem de 53 anos foi encontrado morto com ferimentos de golpes de arma branca no bairro de Três Ladeiras, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O principal suspeito do crime é o filho da vítima, um jovem de 22 anos.

O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (29), em uma residência da localidade. Equipes do 26º BPM da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas para a ocorrência e encontraram o homem sem vida.

Segundo a corporação, informação iniciais apontam que o crime foi cometido pelo filho da vítima, "que teria confessado o homicídio por telefone a um familiar antes de fugir", relatou a PM.

Buscas foram realizadas para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. "O efetivo realizou o isolamento da área e acionou os órgãos competentes para as providências legais", afirmou a PM.

O homicídio foi registrado por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Pernambuco e a investigação segue em andamento.

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