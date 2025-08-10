Dom, 10 de Agosto

PERNAMBUCO

Igarassu: Homem é preso por estupro e venda de conteúdo com abuso sexual infantil na internet

As penas podem ultrapassar os 40 anos de reclusão

O homem ainda é acusado de promover e vender conteúdo de abuso sexual infantil na internetO homem ainda é acusado de promover e vender conteúdo de abuso sexual infantil na internet - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Um homem foi preso, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), por estupro de vulnerável e divulgação de cenas de abuso sexual infantil na internet. 

Além disso, o preso é acusado ainda de aliciamento de menor, produção de imagens contendo cenas de abuso sexual infantil, armazenamento e exposição à venda do conteúdo. 

O inquérito foi iniciado a partir do recebimento de uma notícia anônima, informando a exposição a venda de material contendo cenas de abuso sexual infantil.

Com o desdobramento das investigações foi possível identificar o possível autor da divulgação e exposição a venda do conteúdo ilícito.

Em acréscimo, identificou-se esse mesmo suspeito como possível autor do estupro de vulnerável, veiculado no arquivo em questão.

A prisão preventiva do suspeito foi realizada pela Polícia Federal (PF) através da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da PF em Pernambuco na última quinta-feira (7). 

Está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Igarassu com o objetivo de realizar o confisco de computadores, notebooks, celulares e mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de crianças e/ou adolescentes.

Todo o material apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão será submetido a exame pericial com vistas a encontrar evidências dos crimes relacionados ao abuso sexual infantil por meio da internet.

A depender dos resultados das investigações e dos exames periciais nos materiais apreendidos, o homem responderá pela prática dos crimes de aliciamento de menores para a prática de atos libidinosos, produção de cenas de abuso sexual infantil, estupro de vulnerável, bem como aos crimes de armazenamento, compartilhamento e exposição à venda de conteúdo de abuso sexual infantil.

Somadas, as penas podem ultrapassar os 40 anos de reclusão.

