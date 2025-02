A- A+

Região Metropolitana do Recife Igarassu: idosa de 64 anos morre após comer marmita entregue por desconhecido; PCPE investiga Idosa passou mal logo após comer a marmita, chegou a ser socorrida à UPA de Igarassu, mas não resistiu e morreu

Uma idosa de 64 anos morreu após comer uma marmita entregue por um homem desconhecido em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

A morte ocorreu nessa quinta-feira (6), em Cruz de Rebouças. A vítima foi identificada como a comerciante Maria do Socorro Caetano.

Informações iniciais apontam que o suspeito, ainda não identificado, teria chegado ao comércio da vítima perguntando se ela era "Socorro da Verdura", como era conhecida.

Na sequência, o homem teria informado que a marmita havia sido enviada para ela.



A encomenda foi recebida pela filha da vítima, que, em entrevista ao g1, informou have entregado a comida à mãe. A marmita era composta por feijão, macarrão e carne.



A idosa passou mal logo após comer a refeição, chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, mas não resistiu e morreu.



Familiares suspeitam de envenenamento.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife, para exames.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que está investiga o caso, o ocorrido foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.



"A vítima, uma mulher de 64 anos, foi socorrida para uma unidade médica local após, de acordo com relatos de testemunhas, ingerir alimento em uma marmita", afirmou a corporação.



As diligências estão sendo realizadas para esclarecer o ocorrido.

