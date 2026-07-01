Igarassu: jovem que confessou ter matado o pai é preso em flagrante
Vítima de 53 anos foi encontrada morta com ferimentos provocados por arma branca
A polícia prendeu em flagrante o jovem de 23 anos que confessou ter matado o pai no bairro de Três Ladeiras, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR).
O crime aconteceu na noite da segunda-feira (29), em uma residência da localidade. O homem de 53 anos foi encontrado morto com ferimentos provocados por arma branca.
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada ao local e informou que o filho da vítima teria confessado o homicídio a um familiar antes de fugir.
O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi localizado e preso nessa terça-feira (30), por meio da 6ª Delegacia de Homicídios de Paulista. A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (1º).
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A corporação não detalhou onde o jovem foi encontrado, mas informou que ele é autor confesso do homicídio do pai, caracterizando a prática de patricídio.
"Ele foi capturado e conduzido até a Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça", afirmou a PCPE.
Outros detalhes sobre a prisão do suspeito serão repassados pela polícia em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.