A- A+

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE Igarassu: moradores de casas atingidas por fogo após explosão de caminhão em BR recebem assistência Caminhão-tanque foi retirado da rodovia por volta das 16h30

Moradores das casas atingidas pelas chamas do incêndio que se espalhou por trecho da BR-101 após um caminhão-tanque explodir seguem sob assistência da Prefeitura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O acidente aconteceu na manhã dessa quinta-feira (10), no quilômetro 43 do sentido Recife-João Pessoa da rodovia federal.

O motorista, de 75 anos, foi atendido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sofreu apenas uma leve escoriação no braço e passa bem.

Balanço divulgado pela Prefeitura de Igarassu nesta sexta-feira (11) indica que uma força-tarefa segue acompanhando a situação e presta apoio aos atingidos, que tiveram uma "noite tranquila" após o episódio.

Eles foram alojados no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN) e também recebem apoio da Assistência Social. Ao todo, sete casas foram atingidas.

Após transbordo do combustível, o caminhão-tanque foi retirado do local do acidente por volta das 16h30 dessa quinta, quando a pista foi liberada em duas faixas, inclusive a de ônibus. Cerca de três horas depois, o trecho foi totalmente liberado.

Para esta sexta-feira, ficou prevista a finalização dos trabalhos de limpeza de canaletas e bueiros pluviais.

A Defesa Civil também segue, nesta sexta-feira, com orientações à população.

No CTEN permanecem duas famílias, com oito moradores alojados em sala com cozinha e banheiro.

"Duas famílias perderam seus veículos e um comércio foi afetado e acionou a seguradora. As famílias seguem com o apoio da Cozinha Comunitária (Centro) garantindo a alimentação das pessoas atingidas", disse a prefeitura, acrescentando que duas famílias foram encaminhadas com aluguel social.

As pessoas alojadas, incluindo aquelas que vão receber o benefício do Aluguel Social, estão deixando o CTEN na manhã desta sexta-feira com destino às suas localidades de origem ou residências de familiares.

Veja também