POLÍCIA Igarassu: mulher de 22 anos é morta a facadas, e ex-companheiro suspeito do crime é preso Crime aconteceu na casa da irmã da vítima

Uma mulher de 22 anos foi assassinada a facadas em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde dessa terça-feira (15).

O ex-companheiro da vítima, de 27 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (16), segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco.

"Ele foi autuado, após diligências contínuas, por ter golpeado a vítima com arma branca, na noite do dia anterior, em uma residência no município de Igarassu", explicou a corporação, por meio de nota.

O crime aconteceu na casa da irmã da vítima, na rua Migodônio Pio da Fonseca, no bairro Santa Rita.

Identificada como Layane Silva Alves, a vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, mas não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O homem apontado pela polícia como autor do crime foi levado à delegacia, onde passou pelos procedimentos cabíveis, e segue à disposição do Poder Judiciário.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

