Região Metropolitana do Recife Igarassu: paraquedista cai de altura de quatro metros ao tentar pousar em Cruz de Rebouças Caso aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (14), nas proximidades do Aeródromo Coroa do Avião

Um instrutor de paraquedismo de 38 anos ficou ferido após cair de uma altura de aproximadamente quatro metros durante tentativa de pouso.

O acidente aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira (14), nas proximidades do Aeródromo Coroa do Avião, em Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a prefeitura da cidade, o instrutor de paraquedismo Martin Cruisk Almeida tentava realizar um pouso, quando houve um contravento, que inverteu o equipamento.



Ele acabou caindo de uma altura de quatro metros e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou ter sido acionado às 9h25.

O socorro aeromédico, com auxílio de helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi chamado.

De acordo com a PRF, o homem sofreu uma pancada nas pernas, teve lesões no corpo e foi encaminhado na aeronave até o campo do Derby, na área central do Recife.



A Prefeitura de Igarassu disse que ele estava consciente e apresentava quadro estável.

Segundo o Samu, o atendimento ao paraquedista foi encerrado em um hospital privado também localizado no bairro do Derby.

