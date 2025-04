A- A+

Região Metropolitana do Recife Igarassu: passageiro de ônibus interestadual é detido ao transportar 210 pedras de crack em mochila Droga estava em um coletivo que havia saído da capital pernambucana em direção a Natal, no Rio Grande do Norte

O passageiro de um ônibus interestadual foi detido ao transportar 210 pedras de crack e diversas porções de maconha no veículo.



A droga estava em um coletivo que havia saído da capital pernambucana em direção a Natal, no Rio Grande do Norte.



A prisão aconteceu no momento em que o ônibus passada na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, nessa terça-feira (8).



No local, policiais do Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma fiscalização e abordaram o ônibus interestadual.

Durante a verificação das bagagens de mão transportadas pelos passageiros, o cão farejador indicou que havia algo suspeito em uma mochila.

Na bolsa, foram encontradas 210 pedras de crack, porções de maconha, além de uma balança de precisão e diversos sacos plásticos vazios.



Segundo a PRF, o passageiro não repassou informações sobre a origem e destino dos entorpecentes.



Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Igarassu e poderá responder por tráfico de drogas.

