Igarassu: polícia prende homem suspeito de matar brutalmente mulher em mata nos fundos de delegacia

Foi preso nesta quarta-feira (12) o homem suspeito de matar brutalmente uma mulher na cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime de feminicídio com uso de extrema violência ocorreu na madrugada do último dia 6 de novembro.



A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada sem vida em um terreno de mata localizado nos fundos da 29ª Circunscrição Policial, na área central da cidade.



"Ela apresentava várias feridas perfurocortantes na região do tórax e teve o crânio esmagado por uma pedra de grande porte, estando completamente despida no local", informou a PCPE.

Com o uso de tecnologia, diligências de campo e análise de provas, policiais da 29ª DP e da 6ª Delegacia de Homicídios de Pernambuco (6ª DPH), montaram uma operação para localizar e prender o suspeito.



"As investigações, que se intensificaram após a divulgação de uma foto de um suspeito pelo secretário de Segurança do município, inicialmente seguiram uma pista que se mostrou infundada após diligências e entrevistas", destacou a corporação.



A análise de imagens de monitoramento permitiu aos investigadores localizar o autor do crime.



Câmeras captaram o suspeito e a vítima, montados em um cavalo branco, entrando no terreno de mata por volta das 3h30 do dia do crime.



O homem foi autuado por feminicídio. A Polícia Civil não divulgou para qual unidade prisional o suspeito foi encaminhado.

