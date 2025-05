A- A+

Um bebê recém-nascido foi salvo de um engasgo por uma equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco.



O caso aconteceu na madrugada nesta sexta-feira (16), em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a corporação, um equipe seguia para rondas da Operação Madrugada Segura, às 3h30, quando foi parada por um homem pedindo socorro.



Aos agentes do 26º BPM ele informou que seu sobrinho, um recém-nascido, estava engasgado.



O efetivo se dirigiu até a residência indicada, localizada na rua Paládio, em Igarassu.

No local, foi realizada a Manobra de Heimlich, procedimento de emergência utilizado para desobstruir vias aéreas em casos de engasgo, com êxito da ação.



Após a recuperação, o bebê foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, no bairro de Cruz de Rebouças, para receber avaliação médica.



Após o socorro, os policiais voltaram para a área de atuação.



A Folha de Pernambuco tenta contato com a UPA de Igarassu para obter informações sobre o atual estado de saúde da criança, cujo o nome não foi divulgado.

