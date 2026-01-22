Igarassu promove buscada de Nossa Senhora das Dores nesta sexta-feira (23)
Festividade religiosa seguirá programação organizada pela Paróquia de Santa Luzia, em Cruz de Rebouças
A buscada de Nova Cruz, em Igarassu, até as margens do Rio Timbó inicia na noite desta sexta-feira (23), às 18h.
A iniciativa religiosa é uma retomada da programação realizada pela Paróquia de Santa Luzia com o objetivo de fomentar a identidade de uma comunidade que se sustenta de trabalho e fé.
Além disso, este evento religioso acontece em parceria com a prefeitura de Igarassu, por meio da Secretaria de Patrimônio Histórico, Cultura e Turismo, e outros parceiros.
A tradição iniciou em dezembro de 1889, com a busca dos pescadores e moradores de Nova Cruz pela imagem da Nossa Senhora das Dores até o Porto do Recife.
A agenda acontece até o próximo domingo (25), contando com bandas católicas, procissões terrestres percorrendo as principais ruas de Nova Cruz I, procissão marítima, Santa Missa Campal e muito mais.
Confira a programação completa
Sexta-feira, 23 de janeiro
18h – Concentração na casa da senhora Cecile
18h30 – Saída da Procissão da Bandeira, percorrendo as principais ruas de Nova Cruz I
19h – Santa Missa
Sábado, 24 de janeiro
18h30 – Recitação do Santo Terço
19h – Santa Missa Campal, em frente à Igreja de Nossa Senhora das Dores
Domingo, 25 de janeiro
05h – Alvorada
15h30 – Procissão Marítima, com saída do Catamaran Praia Beach Club
16h – Procissão Terrestre, percorrendo as principais ruas de Nova Cruz I
19h – Santa Missa presidida pelo Padre João Batista