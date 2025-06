Igarassu recebe apoio da Defesa Civil de Pernambuco durante estado de emergência

Neste domingo (29), a Defesa Civil de Pernambuco fez uma visita à Igarassu, cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR) que teve maiores danos causados por conta das chuvas que caem desde a sexta-feira (27) na área.

Até o momento, Igarassu possui 16 pessoas desabrigadas, com um abrigo em funcionamento, e 53 desalojadas, porém esses números podem sofrer alteração.

A visita também foi feita no sábado (28), dia crítico em que a Prefeitura de Igarassu decretou estado de emergência.

Através das equipes enviadas ao local, foram repassadas orientações ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade para preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, a fim de decretar Situação de Emergência; orientações quanto à solicitação de itens de ajuda humanitária; visitas aos locais afetados, como também ao abrigo estruturado pelo município.

"Estivemos juntos ao município apoiando a população afetada, fazendo o levantamento dos danos e orientação na construção do decreto de Situação de Emergência, para que os itens de ajuda humanitária e ações de restabelecimento, com o suporte da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sejam prontamente postos à disposição do município em apoio a população", afirmou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel BM Clóvis Ramalho.