NATAL Igreja Anglicana inicia programação de Natal com caminhada das luzes no Recife Roteiro da caminhada tem quase três quilômetros de extensão

A Igreja Anglicana Zona Norte, vinculada à Diocese Anglicana do Recife, inicia sua programação para o Natal 2023 na noite desta quinta-feira (21), a partir da primeira edição de uma caminhada com luzes. Um grupo de aproximadamente 100 paroquianos participa do momento.

A distância de cerca de três quilômetros é percorrida, e velas de led iluminam o trajeto que se divide entre 10 ruas do bairro do Espinheiro, Zona Norte da capital pernambucana, onde a igreja está localizada. São elas: Rua Alfredo de Medeiros, Rua Alfredo de Carvalho, Rua Marquês do Paraná, Rua Gomes Pacheco, Rua Afonso Batista, Avenida João de Barros, Avenida Conselheiro Portela, Rua 48, Rua do Espinheiro e Rua da Hora. A concentração se dá na Rua Alfredo de Medeiros, 60.

Para o reverendo Geison Vasconcellos, que ocupa o cargo de reitor da paróquia, a presença das velas tem como intuito se destacar entre as decorações natalina do Recife por uma causa de fé. "Na nossa cultura, o Natal é uma festa bem aceita por todos. Acender uma luz é um convite para que, em meio a tantas luzes que decoram a cidade, possamos enxergar Jesus Cristo, a nossa luz, brilhando em cada coração", diz.

Reverendo Geison Vasconcellos, na Igreja Anglicana Zona Norte, localizada no bairro do Espinheiro, na Zona Norte da capital pernambucana | Foto: Duda Dias

O reitor ainda divide a caminhada em duas interpretações simbólicas. "Uma ação como essa, na verdade, traz uma dupla importância. A primeira é da igreja, em unidade, sair às ruas e expressar sua crença de que a mensagem do Natal, ou seja, de Jesus, está disponível a todas as pessoas. A outra importância é de que as pessoas em seus lares possam receber, através de canções, uma mensagem de esperança para o Natal", afirma.

A iniciativa marca a abertura do cronograma de Natal, que se estende até o próximo domingo (24) para os anglicanos.

No próximo sábado (23), a Igreja Anglicana Zona Norte será o palco de duas apresentações gratuitas do Auto de Natal, às 18h e 20h30, respectivamente. O evento artístico, que envolve adultos e crianças, retrata o nascimento de Jesus.

"As reuniões de planejamento do Auto de Natal começaram em julho e desde novembro estamos realizando os ensaios, pelo menos uma vez por semana", informa um dos diretores da peça, Álvaro Luiz.

São esperadas 250 pessoas no público de cada sessão. Os interessados devem fazer a inscrição através de um formulário disponibilizado do perfil do Instagram da igreja (@anglicanazn).

No dia seguinte, a celebração do Natal deste ano se encerra às 17h, em um culto.

