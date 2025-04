Igreja Católica já teve três papas ao mesmo tempo; relembre

A- A+

Com a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira, iniciasse um novo conclave, processo de escolha de quem será o mais novo pontífice. Com séculos de história, o evento, que acontece na Capela Sistina, a portas fechadas, só começou a ganhar o formato atual e a isenção de interferências externas ao longo do século XX.

Em outros momentos da História, no entanto, a Igreja Católica passou, ao longo de 35 anos, por uma configuração de liderança atípica, quando, de maneira simultânea, três papas estiveram à frente da entidade, em período conhecido como Grande Cisma do Ocidente.

No ano de 1378, em um momento em que a Igreja voltava a Roma após quase setenta anos na França, um italiano foi eleito papa: o arcebispo de Bari, futuro Urbano VI, muito em resposta às demandas da população local.







No entanto, o posicionamento dele junto a cardeais influentes fez com que estes considerassem "irregular" a escolha de Urbano VI e elegessem Clemente VII para o cargo. Clemente VII, inclusive, levaria o seu papado novamente de volta à França.

O exercício simultâneo de dois papas teve muita repercussão negativa dentro da igreja, reforçando um antagonismo político à época, entre Itália e França, o que faria com que a influência e o prestígio da Igreja Católica ficassem desgastados. Por conta disso, surgiram propostas para solucionar o problema, entre elas a renúncia mútua dos pontífices.

Para tentar pôr fim ao período conturbado, cardeais de ambos os grupos organizaram o chamado Concílio de Pisa, que se reuniu em 1409 e elegeu um terceiro papa, Alexandre V, que seria sucedido pouco tempo depois por João XXIII. Por pressão do imperador, este convocou o Concílio de Constança em 1414, que depôs o próprio João XXIII, recebeu a renúncia de Gregório XII e rejeitou as reivindicações de Bento XIII, abrindo precedente para um novo processo de escolha, que resultaria na eleição de Martinho V, no final de 1417.

Favoritos

Apesar do rito ainda não ter começado, já há especulações sobre os nomes mais cotados — e intensas movimentações nos sites de apostas, com dois favoritos na liderança. Segundo o agregador OddsChecker, que compara apostas de diferentes sites, o cardeal italiano Pietro Parolin, de 70 anos, é o favorito a assumir o posto de líder da Igreja Católica.

Parolin é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco, em 2013. Diplomata experiente, Parolin ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em 1986, aos 31 anos, e serviu em países como Nigéria, Venezuela e México, além de atuar em negociações sensíveis envolvendo China, Vietnã e Oriente Médio.

O segundo favorito é Luis Antonio Tagle, de 67 anos. Nascido em 1957 em Manila, nas Filipinas, é o atual cardeal-arcebispo de Manila.

Nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI em 2012, Tagle é conhecido por seu compromisso com a justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos, além de ser defensor do diálogo inter-religioso. O filipino é frequentemente apontado como um dos possíveis sucessores de Francisco, tendo sido um de seus "favoritos", apesar de não ter sido nomeado cardeal pelo Pontífice.

Outros nomes

Entre os outros nomes cotados, segundo o site, está o do italiano Angelo Scola, de 83 anos, nomeado pelo Papa Bento XVI. Por ter mais de 80 anos, Scola não pode participar do conclave, mas pode ser votado. É o mesmo caso do quarto nome citado pelo site, o do canadense Marc Ouellet, que tem 80 anos e, portanto, também não participa da votação.

Ainda estão na disputa os cardeais Peter Erdo, húngaro de 72 anos, e Peter Turkson, ganês de 76 anos. Também há apostas sobre o nome que será escolhido pelo próximo Pontífice. "Francisco" lidera, seguido de "Benedito", "Leão" e "Urbano".

Veja também