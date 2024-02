Igreja nesta quarta (7) celebra 115 anos de nascimento de dom Helder Camara

A- A+

Com celebração na Igreja das Fronteiras, localizada no centro da Capital pernambucana, acontece nesta quarta-feira (7) a comemoração dos 115 anos de nascimento de dom Helder Camara. A missa será presidida pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido.

Este ano, as comemorações serão também pelos 40 anos das Obras de Frei Francisco e da Casa de Frei Francisco. As duas iniciativas foram implantadas por dom Helder quando era arcebispo de Olinda e Recife, entre 1964 e 1985. Os projetos beneficiam milhares de famílias em situação de vulnerabilidade, ofertando comida e acesso à educação e cultura.

A celebração da missa será transmitida ao vivo pelo Youtube e terá participação do grupo Vozes da Resistência. Após a liturgia, no pátio da Igreja das Fronteiras, haverá a apresentação do Bloco da Saudade.

