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Fé Igreja da Madre de Deus celebra festa de São Carlo Acutis nesta quarta-feira (21) Celebração iniciará às 19h, com o padre Fábio Paz

São Carlo Acutis, também conhecido como o “influencer de Deus”, será celebrado nesta quarta-feira (21), às 19h, na Igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife. O momento marcará o fim da festa em homenagem ao santo.

Desde o último domingo (18), a paróquia vem contando com uma programação especial para celebrar o testemunho do jovem Acutis. Em todos os dias da festa, a missa carrega consigo uma temática. Neste último dia, o padre Fábio Paz, pároco da Igreja Coração Eucarístico de Jesus, no Espinheiro, presidirá com o tema: "Ser original é ser de Cristo: com Carlo Acutis a caminho do céu".

“Todo o povo de Deus pode participar dessa festa importante, desse santo dos nossos dias. Convido todos, com muito carinho, a participarem dessa novena", convocou padre Fábio Paz.

Carlo Acutis

Canonizado em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis foi o primeiro santo da geração millennial. O beato italiano teve dois milagres reconhecidos pelo Vaticano: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação do pâncreas e a de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. Em ambos os casos, suas famílias invocaram a intercessão do adolescente.

O jovem São Carlos Acutis, falecido aos 15 anos de idade por leucemia, terá uma capela exclusiva dentro da igreja Madre de Deus - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Carlos Acutis morreu vítima de leucemia em 2006. Ele tinha um grande talento em computação e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que lhe rendeu o apelido de "influencer de Deus", "ciberapóstolo" ou "santo da internet".

No Brasil, o dia de São Carlo Acutis é celebrado em 13 de outubro, data alterada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para não coincidir com o Dia de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro, data em que universalmente a Igreja Católica também celebra a memória litúrgica do santo, dia de seu falecimento.

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