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Religião Igreja das Fronteiras reabre domingo com missa celebrada por dom Fernando Saburido Fechada há quatro meses para restauração, a capela histórica no bairro da Boa Vista retoma rituais religiosos, mas ainda terá nova etapa de reforma

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A Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, na Boa Vista, Centro do Recife, mais conhecida como Igreja das Fronteiras, reabre as portas no próximo domingo (11), após quatro meses fechada para reforma.

Uma celebração às 11h marcará também a estreia do arcebispo emérito de Olinda e Recife dom Antônio Fernando Saburido como um dos titulares da capela. As celebrações serão divididas com o padre Paulo Sérgio Nunes, da Paróquia de Nossa Senhora da Soledade,



Construída no século XVII, a capela onde o arcebispo emérito de Olinda e Recife dom Helder Camara viveu por 31 anos, recebeu novo madeiramento na escada, que havia cedido e estava interditada, teve o coro recuperado e algumas traves de portas e janelas trocadas. Também houve descupinização e pintura interna.

Um investimento de aproximadamente R$ 200 mil, oriundos de emendas parlamentares. O odor forte de vernizes e veneno contra cupim, somado aos riscos de ter fiéis circulando em canteiro de obras em prédio antigo, ditou o ritmo dos trabalhos.

"Precisamos interromper as missas para fazer os serviços com segurança e não ser preciso montar e desmontar andaimes, que dificultavam ou impediam o tráfego de pessoas", detalha a diretora-executiva do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC), Virgínia Castellar.

A retomada das celebrações não significa a conclusão das benfeitorias. “Não haverá reinauguração porque ainda tem obra para ser feita. A gente vai entrar em uma segunda etapa", explica Virgínia.

As próximas fases preveem o restauro de portas e janelas, além da pintura externa da fachada, intervenções que dependiam de recursos e da estiagem no Recife para avançar. Serão investidos mais R$ 100 mil e o Idhec aguarda a liberação de mais emendas.



Mudança

A reabertura ocorre após um período de mudanças na gestão pastoral do templo. O padre Fábio Potiguar deixou a capelania da igreja em agosto, após 13 anos dedicados à comunidade, com a qual manteve boa relação.

Aos 79 anos, dom Fernando, um sacerdote beneditino, assume a missão temporariamente a pedido do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson da Nóbrega. Ele já presidiu duas celebrações na sede do Regional Nordeste 2 da CNBB, enquanto a capela estava fechada.

"Os frequentadores (da Igreja das Fronteiras) são, em geral, fiéis que se identificam com o carisma de dom Helder. Assim como eu que tive a graça de ter sido ordenado presbítero pela imposição de suas mãos", relata dom Fernando Saburido, que durante 14 anos (2009 a 2023) exerceu o posto de arcebispo de Olinda e Recife.

Histórico

A Igreja das fronteiras foi construída em 1646 em taipa por Henrique Dias, líder militar negro, decisivo nas lutas contra os invasores holandeses. Nasceu como monumento comemorativo das vitórias do herói e foi erguida em terras doadas pela Coroa portuguesa.

Reconstruída e ampliada no século XIX, a capela recebeu a visita do imperador Dom Pedro II. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1949, a edificação integra o Memorial Dom Helder Camara, que tem a responsabilidade de proteger, preservar, conservar e garantir o acesso ao espaço.

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