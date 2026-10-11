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RETOMADA Igreja das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, reabre com missa celebrada por dom Fernando Saburido A igreja que foi casa de dom Hélder Câmara retomou as atividades, neste domingo (11), após quatro meses paralisada para reforma

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, localizada na Boa Vista, área central do Recife, foi reaberta neste domingo (11). O espaço ficou quatro meses fechado para reforma.

A reabertura foi celebrada com missa conduzida pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido.

De acordo com dom Fernando Saburido, a retomada das missas na Igreja das Fronteiras é fundamental para a arquidiocese e aos fiéis que têm carinho por dom Hélder Câmara.

“A Igreja das Fronteiras foi onde dom Hélder viveu, escreveu muita coisa e fez um bem enorme ao mundo todo. Voltar à igreja restaurada alegra nosso coração. Que seja um estímulo para que cada vez mais possamos trilhar esses caminhos bonitos que dom Helder assumiu com tanta responsabilidade", afirmou o arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido.

O arcebispo emérito de Olinda e Recife vai dividir a titularidade da capela com o padre Paulo Sérgio Nunes, da paróquia de Nossa Senhora da Soledade.

"Dom Paulo Jackson me pediu para ficar por um tempo celebrando aos domingos. Sempre que puder, virei com muito prazer. Estou fazendo um esforço para estar todo domingo, às 11h", completou dom Fernando Saburido, que conduz o processo de beatificação e canonização de dom Hélder Câmara.

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Na foto: dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Na foto: Virgínia Castellar, diretora-executiva do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC) Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Reabertura da Igreja das Fronteiras. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Igreja das Fronteiras

A Igreja das Fronteiras foi construída ainda no século XVII, em 1646, por Henrique Dias.

A reforma contou com um investimento de R$ 200 mil de uma verba oriunda de emendas parlamentares.

A obra entregou um novo madeiramento na escada, recuperou o coro e trocou traves de portas e janelas. Além disso, houve descupinização e pintura interna.

Segundo a diretora-executiva do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC), Virgínia Castellar, a paralisação das missas durante quatro meses foi necessária para a conclusão da primeira etapa de qualificação.

"A interrupção das missas aos domingos foi por conta do madeiramento, porque eram traves antigas e pesadas que exigiam um manuseio cuidadoso para evitar qualquer tipo de acidente. A requalificação também precisava de andaimes, por conta do pé direito ser elevado, e isso exigia que não poderia ter circulação de pessoas", explicou.

Próximos passos

Apesar da volta das celebrações, a Igreja das Fronteiras segue em obras.

As próximas etapas buscam o restauro de portas e janelas e pintura externa da fachada. Devem ser investidos mais de R$ 100 mil para a conclusão.

Ainda segundo a diretora-executiva do IDHeC não será mais necessária a paralisação das missas aos domingos para a conclusão da nova fase.

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