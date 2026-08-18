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LUZ, FÉ E MEMÓRIA Igreja das Fronteiras recebe espetáculo imersivo gratuito em homenagem a dom Helder Camara Projeções, iluminação cênica e trilha sonora vão contar a trajetória do "Dom da Paz" entre os dias 19 e 22 de agosto

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, será palco de uma experiência imersiva em homenagem ao legado de dom Helder Camara.

Desta quarta-feira (19) até o próximo sábado (22), das 19h às 21h, o público poderá acompanhar gratuitamente o espetáculo “Dom Helder Camara – Luz, fé e memória”.

A iniciativa transforma a fachada e o interior do templo em uma grande tela iluminada, com projeções de imagens históricas, animações, iluminação cênica e trilha sonora.

As sessões serão realizadas a cada 20 minutos, proporcionando ao público uma narrativa audiovisual sobre a trajetória do arcebispo emérito de Olinda e Recife.

O espetáculo faz parte das homenagens pelos 27 anos da morte de dom Helder, que faleceu em 27 de agosto de 1999, aos 90 anos. Conhecido como “Dom da Paz”, o religioso ficou marcado pela defesa da paz, da justiça social e dos direitos das populações mais pobres.

A experiência também busca aproximar as novas gerações da história e da mensagem deixadas pelo religioso, utilizando recursos tecnológicos para apresentar registros de sua trajetória.

A escolha da Igreja das Fronteiras reforça esse propósito, já que o espaço foi onde dom Helder viveu seus últimos anos.





Para a realização do espetáculo, o Instituto Dom Helder Camara (IDHeC) disponibilizou documentos, fotografias e outros registros de seu acervo histórico.

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) cedeu o espaço e apoiou a articulação da homenagem, enquanto a prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-L), ofereceu suporte institucional e cultural.

Além de preservar a memória de uma das figuras mais importantes da história do Recife, a iniciativa valoriza o patrimônio histórico e religioso da cidade.

A programação gratuita reúne tecnologia, cultura e memória em uma experiência aberta ao público na Igreja das Fronteiras, localizada na Rua Henrique Dias, s/n, na Boa Vista.

Serviço:

Espetáculo “Dom Helder Camara – Luz, fé e memória”

Local: Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras

Data: 19 a 22 de agosto

Horário: 19h às 21h

Duração: 20 minutos (cada sessão)

Endereço: Rua Henrique Dias, s/n - Boa Vista, Recife

Entrada: Gratuita e aberta ao público

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