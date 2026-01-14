Qua, 14 de Janeiro

Igreja Matriz

Igreja de Santo Antônio, no Recife, será entregue após restauração nesta sexta-feira (16)

Cerimônia de entrega acontece a partir das 9h e é aberta ao público

Foto: Ed Machado/Governo de Pernambuco

A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, no Recife, será entregue a população nesta sexta-feira (16), após passar por uma restauração iniciada em setembro do ano passado. 

A cerimônia de entrega, realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em conjunto com o Governo de Pernambuco, acontecerá às 9h. A obra destaca um dos principais exemplares da arquitetura barroca em Pernambuco.

Restauro
A restauração, que contou com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, teve um investimento de cerca de R$ 3,4 milhões. 

O evento é aberto ao público e contará com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do presidente do Iphan, Leandro Grass, além de autoridades estaduais, representantes da área cultural e da comunidade local.

