Igreja de Santo Antônio, no Recife, será entregue após restauração nesta sexta-feira (16)
Cerimônia de entrega acontece a partir das 9h e é aberta ao público
A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, no Recife, será entregue a população nesta sexta-feira (16), após passar por uma restauração iniciada em setembro do ano passado.
A cerimônia de entrega, realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em conjunto com o Governo de Pernambuco, acontecerá às 9h. A obra destaca um dos principais exemplares da arquitetura barroca em Pernambuco.
Restauro
A restauração, que contou com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, teve um investimento de cerca de R$ 3,4 milhões.
O evento é aberto ao público e contará com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do presidente do Iphan, Leandro Grass, além de autoridades estaduais, representantes da área cultural e da comunidade local.