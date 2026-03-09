A- A+

Igreja de São Lourenço do Tejucupapo pode ser tombada pelo Iphan nesta terça-feira (10)

O tombamento da Igreja de São Lourenço do Tejucupapo, em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, uma das igrejas católicas mais antigas do Brasil, estará na pauta da 112ª sessão do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), que acontece na próxima terça (10) e quarta-feira (11).

A sessão será realizada no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ). O tombamento da Igreja de São Lourenço do Tejucupapo como patrimônio cultural fará parte da pauta da sessão do dia 10, às 15h30. Para quem tem interesse em acompanhar, todas as sessões do Conselho terão transmissão no canal do Iphan no Youtube.



Tombamento

O colegiado, responsável por apreciar e decidir sobre processos de tombamentos e registros, avaliará a inscrição do templo no Livro do Tombo Histórico, em razão de sua relevância histórica e cultural para o país. O processo também considera a relação histórica do bem com a comunidade quilombola do povoado de São Lourenço.

Caso aprovado, o tombamento federal estabelecerá diretrizes de preservação e conservação da Igreja de São Lourenço do Tejucupapo, contribuindo para a salvaguarda de sua ambiência histórica.



Igreja de São Lourenço do Tejucupapo

Situada na histórica Vila de São Lourenço de Tejucupapo, uma das mais antigas de Pernambuco, a Igreja de São Lourenço é construída em alvenaria e pedra, com origem provável do século XVI. No passado, a vila pertencia a então Capitania de Itamaracá.

A igreja, tombada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) em 1994, compõe parte da memória do Brasil colônia e foi palco de acontecimentos históricos como a Batalha do Tejucupapo, episódio da resistência à invasão holandesa em 1646.



