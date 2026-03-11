A- A+

A Igreja Matriz de São Lourenço do Tejucupapo, localizada em Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural brasileiro na última terça-feira (10).

O tombamento do templo religioso foi definido durante a 112ª sessão do Conselho Consultivo do Iphan, que aconteceu no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ). Com a decisão, a igreja será inscrita como "bem" no Livro do Tombo Histórico do instituto.



Durante a leitura do parecer técnico, a relatora Isabela Oliveira Pereira destacou a importância de reconhecer a igreja, dentro de seu valor histórico, em sua dinâmica com o espaço e as vivências da comunidade local.

"Entende-se que o tombamento em pauta se trata de uma contribuição importante para o reconhecimento de que o território é resultado de camadas sucessivas de experiências humanas. O cuidado com esses vestígios não apenas conserva uma edificação secular, mas protege referências que ajudam a compreender quem somos, como sociedade, e como queremos projetar nosso futuro", afirmou Isabela.

Patrimônio Cultural Brasileiro

A edificação, que permanece ativa há séculos, tem origem no período do Brasil Colônia quando a região integrava a Capitania de Itamaracá, atual município de Goiana. Estima-se que a construção date do século 16, inicialmente em taipa, estrutura simples de madeira e barro e posteriormente em alvenaria e pedra.



A Igreja já é tombada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) desde 1994 e guarda memória da Ordem Jesuíta no país. Além disso, a igreja também foi palco de um marcante episódio da resistência à ocupação holandesa no Nordeste: a Batalha de Tejucupapo, em 1646, na qual um grupo de mulheres locais defendeu o povoado contra a invasão da nação europeia.



O presidente do Iphan, Leandro Grass, ressaltou a importância de reconhecer e promover a conscientização sobre essas memórias históricas.

“A gente tem feito um diálogo com o Ministério das Mulheres, também com as prefeituras e governos estaduais, para que esses pontos, uma vez patrimonializados, possam ser ferramentas promoção de conscientização. Vamos utilizar o patrimônio sensível como instrumento de memória para que a gente possa educar as atuais e futuras gerações”, declarou o presidente.

São Lourenço do Tejucupapo

Localizada ao final da Rua Matriz, a igreja foi referência para o desenvolvimento do povoado e o eixo central da vida local além de uma importante referência social e territorial. Sua proximidade com o Rio Goiana também desenvolve papel estratégico como ponto importante de transporte, economia e subsistência do povoado de São Lourenço do Tejucupapo.

O nome Tejucupapo tem origem no Tupi, Tuyuc-paba, que pode ser traduzido como "lama espraiada" ou "lamaçal", em referência aos manguezais formados pela proximidade com o Rio.



Além do valor histórico, a Igreja São Lourenço do Tejucupapo mantém forte vínculo com a comunidade local, reconhecida como remanescente do Quilombo de Catucá. O templo constitui uma referência cultural central que abriga tradições seculares, como a Festa de São Lourenço e o ritual do "carrego da lenha", celebrações que articulam heranças indígenas, africanas e portuguesas.



