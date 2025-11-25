A- A+

RELIGIÃO Igreja do Ceará proíbe pedido de orações para políticos em missas: "Dá uma confusão", diz padre Santuário de Nossa Senhora de Fátima é um dos mais importantes templos religiosos de Fortaleza (CE)

A Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima, um dos mais importantes templos religiosos de Fortaleza, no Ceará, deixará de incluir nomes de autoridades políticas nas intenções das missas, pedidos de orações lidos antes e/ou durante as celebrações. A determinação passa a valer a partir de 1° de dezembro.

O anúncio foi feito no último dia 19, durante missa transmitida no canal do YouTube da paróquia. Segundo o pároco Francisco Ivan, o objetivo é evitar o desgaste entre os fiéis e preservar o clima de união na Igreja.

"Nós também estamos lembrando e pedindo a vocês muita compreensão que a partir de dezembro não vamos colocar mais o nome de políticos porque está dando um mal-estar tão grande aqui. De um lado e do outro", disse.

"A gente pede a compreensão de todos porque é difícil, está dando um mal estar. Eu estou perdendo tanto tempo com isso. Quem puder rezar, reze no seu coração. A gente não vai mais colocar porque causa divisão na Igreja, e a gente quer unir. A união faz a força", completou o pároco.



O religioso explicou ainda que a decisão é boa para a Igreja e para os próprios políticos, já que o próximo ano será de eleições. "É um bem para nós e para a Igreja. Dá uma confusão, e o povo briga com o padre, vem dizer que o padre é o culpado", disse, em tom bem humorado. Veja o vídeo:

'Neutralidade'

Em comunicado veiculado nas redes sociais, a paróquia explicou ainda que a decisão tem o objetivo de manter a neutralidade do templo. Intenções pessoais, familiares e comunitárias seguirão sendo realizadas nas missas.

"Essa decisão nasce do desejo de preservar o espírito de unidade, oração sincera e neutralidade, garantindo que o altar seja sempre um espaço de encontro com Deus, livre de qualquer expressão que possa gerar divisão ou interpretações inadequadas", diz o comunicado oficial. Confira abaixo na íntegra:

A Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima é um dos templos católicos mais conhecidos da capital cearense. A igreja começou a ser construída em 1952, quando Fortaleza recebeu a imagem da santa vinda de Portugal. As obras terminaram em 1955.



