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fé Olinda: Igreja dos Milagres celebra memória de São Pedro e reúne comunidade de pescadores Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, presidiu a solenidade em homenagem ao padroeiro dos pescadores na capela centenária do bairro do Varadouro

A Igreja de Santa Cruz dos Milagres, da Comunidade dos Milagres, do bairro do Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, celebrou, na manhã desta segunda-feira (29), missa em memória de São Pedro, padroeiro do dos pescadores e considerado primeiro papa da Igreja Católica.

A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e reuniu diversos pescadores da comunidade, que participaram da homenagem ao santo.

“Estamos na Capela dos Milagres para celebrar a Santa Missa em honra de São Pedro e São Paulo. [...] Nesta comunidade, existe uma grande colônia de pescadores que vivem do mar, por isso, viemos, para nos solidarizar com eles, para celebrar a missa e para pedir, sobretudo, a proteção de São Pedro, patrono dos pescadores, para essa comunidade”, afirmou o representante da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Com 164 anos de existência, a capela histórica, que faz parte da Paróquia de São Pedro Mártir de Verona, localizada no Sítio Histórico de Olinda, recebeu cerca de 100 fiéis na solenidade, considerada uma das celebrações litúrgicas mais importantes para a comunidade ribeirinha local.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.

Paroquianos da Igreja de Santa Cruz dos Milagres e pescadores da comunidade dos Milagres, em Olinda, celebram a missa solene em honra de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores. A celebração foi presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife. Foto: Vinícius Lins / Folha de Pernambuco.



Na Comunidade dos Milagres, a pesca de subsistência constrói a identidade e a história dos moradores. Por isso, a celebração litúrgica reafirma a devoção ao padroeiro dos pescadores e fortalece uma tradição preservada por gerações há quase 200 anos.

“Eu nasci e me criei aqui, tenho 59 anos de idade, e, desde sempre, frequento e frequentei essa igreja. Para nós, São Pedro tem uma grande importância porque ele é o padroeiro dos pescadores, ainda mais porque a comunidade daqui é feita mais de pescadores, por isso ele é muito importante, principalmente para nos abençoar”, afirmou a paroquiana Lucidalva Rocha, de 59 anos.

Nesta data, a tradição do catolicismo celebra e honra não apenas à memória de São Pedro, líder dos 12 apóstolos, mas também à de São Paulo, reconhecido pelo trabalho de evangelização e pela expansão do cristianismo no sul do continente europeu e nas regiões vizinhas que integravam o Império Romano.

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