Religiosidade Igreja Madre de Deus celebra Solenidade de Todos os Santos e Dia de Finados Paróquia no Bairro do Recife convida fiéis a participarem dos momentos de louvor neste sábado (1º) e domingo (2)

A Paróquia de São Frei Pedro Gonçalves, conhecida como Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, no centro da cidade, convida os fiéis a participarem das celebrações da Solenidade de Todos os Santos e do Dia de Finados neste sábado (1º) e domingo (2), respectivamente.

No sábado, a Comunidade do Pilar estará presente na Missa Campal da Solenidade de Todos os Santos, às 16h. O momento será de louvor e ação de graças pelos homens e mulheres que viveram com fidelidade o Evangelho.

Para frei Damião, que é pároco da Igreja Madre de Deus, a solenidade serve para a renovação da própria caminhada de fé dos presentes.



"Neste dia, o convite é para que cada fiel renove o desejo de viver o Evangelho com mais coerência e amor, buscando no testemunho dos santos inspiração para a própria caminhada de fé", disse o religioso.

Todos os participantes são convidados a usarem roupas brancas para simbolizar a santidade e a alegria do céu.



Já no domingo (2), será celebrada a Missa do Dia de Finados, às 10h, em memória de todos os falecidos. Antes, haverá a visita aos ossuários das 8h às 12h, com espaço para oração e acolhimento.

"A Igreja, com profundo espírito de oração, recorda todos os fiéis defuntos. É um momento de fé, gratidão e intercessão, quando rezamos pelas almas daqueles que nos precederam, confiando na infinita misericórdia de Deus", disse frei Damião.

Ao visitar a secretaria paroquial, os fiéis podem antecipar e desejar as suas intenções aos entes queridos.



"Venha com sua família rezar conosco, agradecer pelos exemplos dos santos e interceder por nossos entes queridos falecidos. Unidos, renovemos nossa esperança na vida eterna e na promessa do Cristo ressuscitado, que venceu a morte e nos chama à plenitude da vida", completou o sacerdote.

