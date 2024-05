Igreja Madre de Deus homenageia beato Carlo Acutis, por canonização, com exposição de relíquia

A- A+

Uma semana após o papa Francisco anunciar sua canonização, o beato Carlos Acutis foi homenageado durante a celebração de Corpus Christi, na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife. Durante a solenidade realizada na noite desta quinta-feira (30), o padre Damião Silva expôs para os fiéis a relíquia do "padroeiro da internet", recebida pela igreja em 2021. A peça com fios de cabelo foi a primeira do italiano entregue à Arquidiocese de Olinda e Recife.

"Estamos celebrando o corpo e o sangue de Jesus, e aproveitamos a oportunidade dentro dessas comemorações a Carlo Acutis, que brevemente será canonizado, para as pessoas conhecerem sua história, seu carisma e sua espiritualidade", contou o padre Damião Silva.

Devoto de Carlo Acutis, o engenheiro eletrônico Paulo Tadeu contou como passou a se dedicar pela história do jovem italiano. Entre as semelhanças, o período em que esteve enfermo, além do gosto pela computação.

"Eu sou empresário de informática e ele mexia com isso também, e uma semana antes de eu 'cair' de Covid, conheci a história dele. E durante esse período em que estive no hospital, eu só pensava nele. Assim como ele quando estava internado com um tumor, também entreguei meu sofrimento ao nosso Senhor", iniciou.

"Fiz algumas promessas a Deus e depois que me curei da Covid, meu interesse por esse garoto aumentou, procurei entender um pouco mais, ganhei um livro da minha filha, comprei a imagem e fiquei aguardando os próximos passos, que são esses que estamos tendo agora, da confirmação da santidade dele", seguiu.

Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006. Sua história de vida foi marcada pela evangelização por meio da internet e, por isso, ele é conhecido popularmente como o "padroeiro da internet". O jovem mantinha um blog em que compilava e contava a história de milagres eucarísticos.

Na última semana, outra peça com fios de cabelo de Carlo Acutis chegou ao Recife. Esta está sob os cuidados da Obra de Maria e fica na Igreja São João Paulo II, em São Lourenço da Mata, na sede da instituição missionária.

