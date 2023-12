Igreja Madre de Deus, no Recife, tem celebração pela paz como primeiro compromisso de 2024; veja

A- A+

O desejo por um novo ano de paz será pedido durante uma celebração especial na Igreja Madre de Deus, na próxima segunda-feira, primeiro dia de 2024. Às 17h, o Frei Damião Silva vai presidir uma missa em alusão ao Dia Mundial da Paz, pela primeira vez. A solenidade também se volta à Santa Maria.

O novo Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, estará presente. Ele tomou posse em agosto.

Às 16h30, meia hora antes da missa começar, está prevista uma apresentação musical da Orquestra Criança Cidadã.

Frei Damião Silva exalta a importância desse momento acontecer diante do mesmo tempo em que o confronto entre Israel e Hamas ganha continuidade. Pelo menos 20 mil pessoas foram mortas.

"Essa intenção de rezar pela paz é uma questão geral de toda a Igreja Católica no mundo, onde convocamos todos. Nesse tempo tão difícil de guerra, acho que levantar esse clamor é muito importante. Vamos pedir a Deus e também para Nossa Senhora, porque dia 1º é o dia dela, pela paz", afirma.

Sem dar uma média numérica, ele projeta com otimismo a presença de fiéis na celebração desta segunda-feira, com base no que viu recentemente, no Natal. "O centro da cidade, quando é feriado, fica bastante vazio, mas temos nos surpreendido com a missa de Natal e agora, com certeza, a gente espera que tenhamos um número grande de fiéis para celebrarmos pela paz", finaliza.

Veja também

América do Sul Suprema Corte da Argentina vai analisar constitucionalidade de 'decretaço' de Milei