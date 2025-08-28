A- A+

Devoção Igreja Madre de Deus reúne fiéis para acompanhar Santa Missa de Festa de Nossa Senhora da Cabeça A Folha de Pernambuco esteve representada no ato litúrgico por membros da diretoria e colaboradores

Centenas de fiéis marcaram presença na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, no início da tarde desta quinta-feira (28), para acompanhar a Santa Missa, em celebração à Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2025. A cerimônia eucarística foi comandada por Dom Josivaldo Bezerra, Bisco Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

A Folha de Pernambuco esteve representada no ato litúrgico pela vice-presidente, Mariana Costa; pelo diretor operacional, José Américo; pela gerente administrativa, Ivone Palácio; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de Executivos e Multimídia, Wilma Mota.

Durante a missa, o pároco da Igreja Madre de Deus, Padre Damião Silva, agradeceu à Folha de Pernambuco por levar o evangelho à população por meio de seus canais de comunicação.

"Vocês ajudam tanto a mensagem do evangelho a chegar a tantas pessoas, através da mídia escrita, falada e digital. Vocês conseguem ir aonde a gente não consegue. Vocês nos emprestam os braços, os corações dos profissionais, com todo amor, para fazer Deus mais visível".

Festa de Nossa Senhora da Cabeça

Com o tema “Peregrinos de Esperança Sob o Manto de Nossa Senhora da Cabeça!”, a festa que homenageia Nossa Senhora da Cabeça teve início no último domingo (24) e segue até este sábado (30).

Nesta quinta, antes da missa, a programação teve início com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça. Nesta sexta-feira (29), a sequência se repete, a partir das 11h30. No entanto, a Santa Missa será comandada pelo Frei José Edilson, Guardião do Convento Santo Antônio.

No último dia, a programação tem início às 9h30. Além da recitação do Terço e da Santa Missa - ministrada pelo Arcebispo de Olinda e Recife Dom Paulo Jackson -, haverá uma processião com o andor de Nossa Senhora da Cabeça pelas ruas do Bairro do Recife, após a missa.

