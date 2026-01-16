A- A+

PERNAMBUCO Igreja Matriz de Santo Antônio, no centro do Recife, é entregue após 15 meses de reforma Templo teve bens móveis e integrados restaurados, com investimento de quase R$ 4 milhões

Foi entregue à população, após 15 meses de reformas, um dos mais significativos monumentos da arte barroca brasileira. A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, no centro do Recife, foi reaberta com uma cerimônia que contou com a presença de autoridades religiosas e políticas, na manhã desta sexta (16).

Os trabalhos incluíram a reforma de bens móveis e integrados. Estruturas como o salão principal, nave e teto também passaram por restauro. O investimento foi de R$ 3.845.605,35, adivinhos de recursos do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), em parceria com o governo estadual, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). A empresa responsável pelo serviço foi a Pena Cal Construtora.

A governadora Raquel Lyra (PSD), que participou da cerimônia religiosa de reinauguração, comemora a primeira obra entregue pela gestão dela em 2026. Segundo ela, a Matriz é símbolo de afeto, história e faz parte do conjunto de obras arquitetônicas que trazem cultura e religiosidade do povo.





Governadora Raquel Lyra entrega a Igreja Matriz de Santo Antônio. Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

“A gente tem aqui uma parceria firme com o Iphan e o Governo Federal, através do Novo Pac. São mais de R$ 3 milhões investidos, mas o maior de tudo é devolver a população algo tão representativo. Faz parte de um conjunto de investimentos que vão para o Monsteiro de São Bento, Liceu de Artes e Ofícios, Fábrica Tacaruna, Cinema São Luiz e a antiga sede do Diario de Pernambuco. É a oportunidade para o pernambucano conhecer e se reconhecer através de obras que são patrimônio da nossa sociedade”, aponta a líder do Executivo local.





O templo é tombado e protegido pelo Decreto Federal 25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, e pela Lei Estadual n° 7.970/1979, que institui o tombamento de bens pelo estado. Segundo Leandro Grass, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a igreja é importante para a cultura e história do estado.

“Aqui em Pernambuco a gente tem R$ 98 milhões em investimentos pelo Governo Federal em patrimônio. São 12 obras e seis projetos. Iniciativas não só no Recife, mas em outras cidades que permitem a gente devolver esse espaço para a comunidade, a fim de criarmos o senso de pertencimento, bem como induzir o turismo e o desenvolvimento local”, comenta.

Significado

Para o arcebispo metropolitano Dom Paulo Jackson, a reabertura da igreja representa um novo tempo para os fiéis que desejam se refugiar num local de recolhimento, acolhimento e espiritualidade.





Governadora Raquel Lyra entrega a Igreja Matriz de Santo Antônio. Na foto, Dom Paulo Jackson, Arcebispo de Olinda e Recife. Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

“A pessoa que aqui chegar vai encontrar um lugar adequado para o culto ao Senhor para oração, recolhimento e também para contemplar a beleza do barroco e do rococó brasileiro e pernambucano. Com a benção de Deus, podemos entregar à comunidade essa igreja restaurada”, diz o líder religioso.

História

Com decoração feita em talha, principalmente a capela-mor, além de painéis pintados de Sebastião da Silva Tavares, as obras de construção do templo foram entregues em 1790.

