DESABAMENTO EM PAULISTA Igreja no bairro do Janga, onde um prédio desabou, organiza recolhimento de roupas e cestas básicas Das vítimas que vieram à óbito confirmadas, quatro faziam da igreja, além de mais uma, resgatada com vida

Em meio às buscas que estão sendo realizadas no bairro do Janga, em Paulista, onde um bloco do Conjunto Beira-Mar desabou, moradores da área atuam como voluntários, auxiliando da maneira que podem.

Dentre eles, estão os membros da Igreja Renovada Libertos por Cristo, localizada no bairro, que está servindo como ponto de coleta de todos os tipos de doações, que serão feitas aos desabrigados e afetados pelo desabamento.

"Estamos trabalhando desde a sexta-feira como um ponto de doações de todos os tipos. Estamos com pastores e pastoras e mais muitos voluntários de outras igrejas. Roupas, comida e bebidas são bem-vindas", destacou Enilda Pires, de 52 anos, que é pastora e líder igreja.

A pastora revelou ainda que, dentre as 21 vítimas do desabamento, cinco faziam parte da Igreja. Dessas, uma segue com vida e internada em uma das unidades hospitalares, enquanto as outras quatro - três crianças e um rapaz de 18 anos - vieram à óbito.

"Nós conhecíamos algumas das vítimas, que participavam da igreja com a gente. O menino de 18 anos que perdeu a vida, a mãe e os três filhos, que também morreram, todos faziam parte do nosso grupo", destacou Enilda.



O ponto foi montado logo em frente ao prédio e todas as pessoas que tiverem o interesse de doar, podem comparecer ao local para prestar o auxílio. Os voluntários chegaram, ainda, a montar cestas básicas, que já estão separadas e serão entregues às quatro vítimas resgatadas com vida e que estão no hospital.

