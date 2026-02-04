Igreja peruana espera visita do papa Leão XIV em 'novembro ou dezembro' próximos

A- A+

A Igreja Católica peruana tem a esperança de que o papa Leão XIV visite ainda neste ano o Peru, país cuja nacionalidade obteve em 2015 e onde trabalhou por mais de 20 anos, assegurou nesta quarta-feira (4) a Conferência Episcopal.

"O papa expressou o quanto gostaria de já estar no Peru, porque ama o Peru, e nos disse claramente que é muito provável que seja no mês de novembro, no máximo na primeira semana de dezembro", afirmou dom Carlos García, presidente da Conferência Episcopal Peruana, em entrevista coletiva, na qual informou sobre a reunião no Vaticano dos bispos peruanos com o chefe da Igreja Católica.

García assinalou que a visita de Leão XIV "está assegurada em 80%" e que faltam apenas detalhes logísticos para fechar a data.

"Falta que os responsáveis processem isso, organizem, mas de coração ele deseja vir ao Peru", disse o bispo.

O convite oficial já foi feito pelas autoridades peruanas.

O chefe da Igreja Católica, Robert Francis Prevost, de 70 anos, é natural de Chicago, nos Estados Unidos, mas viveu mais de duas décadas no Peru, onde foi missionário e bispo de Chiclayo, no norte do país. Em 2015, naturalizou-se peruano.

Prevost esteve à frente da diocese de Chiclayo, a 750 km ao norte de Lima, de 2015 a 2023. Ele chegou ao Peru pela primeira vez em 1985, enquanto preparava sua tese de doutorado. No ano seguinte, foi embora e retornou de 1988 a 1998, período em que desempenhou diferentes cargos na Ordem de Santo Agostinho, da qual é membro.

Ele deixou o Peru em janeiro de 2023, quando o papa Francisco o nomeou cardeal prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.

