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Saúde II Congresso Internacional de Autismo será sediado em Pernambuco entre os dias 17 e 19 de novembro Detalhes sobre o evento foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (27)

Um dos maiores congressos que discute o Transtorno do Espectro Autista (TEA) chegará em Pernambuco em novembro.

Após a realização da primeira edição na Argentina, o II Congresso Internacional de Autismo e de Intervenções Naturalistas Comportamentais do Desenvolvimento (NDBI) será sediado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 17 e 19 de novembro.

O evento ocorrerá no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, com a presença de autoridades da área científica na América Latina e no restante do mundo.

Detalhes sobre o encontro foram apresentados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27), no Infinito Bistrô, em Boa Viagem, na Zona Sul do município.

Segundo a psicóloga paulista Viviane Cruz, que trouxe o congresso para o país, a escolha da sede demonstra a importância da região para o debate da intervenção precoce do TEA.

“É um polo de desenvolvimento dentro da intervenção do espectro autista e isso nos deixa muito feliz. Estamos seguros de que a cidade tem potencial para replicar o que nós estamos fazendo”, comentou.

Viviane Cruz, psicóloga e uma das organizadoras do II Congresso Internacional de Autismo e de Intervenções Naturalistas Comportamentais do Desenvolvimento. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O encontro será voltado para psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, educadores e

profissionais que buscam atualização científica e acesso direto às práticas baseadas em evidências.



“Serão três dias de evento e nós teremos uma programação científica bastante robusta. Estamos com expectativas de receber o público para discutir esse avanço da intervenção dentro do tratamento com as crianças do espectro autista”, disse Viviane.

Entre os nomes confirmados para palestrar no evento, estão a pesquisadora americana Sally Rogers, que estuda o desenvolvimento infantil e a intervenção precoce no autismo.



A palestrante revolucionou a neuropediatria ao desenvolver o Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM), que atua em crianças pequenas com autismo ou sinais de risco promovendo a aprendizagem dentro de interações naturais e afetivas.

A metodologia substituiu o foco em treinamentos mecânicos por um modelo focado no vínculo, na comunicação funcional e no desenvolvimento neurobiológico.

“Ela vem trazer em primeira mão a atualização do manual dos terapeutas para nós aqui do Brasil. Os terapeutas certificados terão essa oportunidade, já que nós ainda não temos esse manual traduzido em português, mas ela vai apresentar na sua palestra os principais pontos do novo manual que foi lançado recentemente em dezembro”, explicou a organizadora.



Outro destaque é Brittany Koegel, que é referência no trabalho de respostas ao desenvolvimento de pessoas com TEA.



“Será mostrado um aplicativo desenvolvido para aumentar a comunicação em indivíduos dentro do espectro autista”, completou Viviane Cruz.

Painel interativo

O Instituto Leopoldo Nóbrega, responsável pela confecção do Galo da Madrugada, participará do congresso com a criação de um painel interativo para o público.



Com o objetivo de propagar mais inclusão, a presença do instituto também integra a educação, arte e cultura locais ao evento internacional.

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