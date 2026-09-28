II Seminário de Saúde do Sesc debate cuidado além dos aspectos clínicos; saiba mais
Evento reúne profissionais de diferentes áreas para discutir saúde mental, qualidade de vida, maternidade e saúde reprodutiva
O Sesc Pernambuco (Sesc-PE) realiza, desta terça (29) até quinta-feira (1º), o II Seminário de Saúde do Sesc, no RioMar Eventos, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.
Com o tema “Saúde Integral 360º – Corpo, Mente e Sociedade em Conexão”, o encontro busca promover discussões e trocas de conhecimentos sobre a integração entre as dimensões física, mental e social no cuidado à saúde.
As inscrições, com valores a partir de R$ 50, seguem abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento.
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A programação pretende ampliar o olhar sobre o indivíduo e considerar, além dos aspectos clínicos e biológicos, fatores como condições e relações sociais e o contexto emocional.
“É fundamental a discussão da saúde a partir da integração entre dimensões física, mental e social e considerar fatores como condições e relações sociais e contexto emocional como parte do cuidado, ao lado dos aspectos clínicos e biológicos”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto.
A expectativa prevê reunir cerca de 700 participantes, entre profissionais de saúde e áreas relacionadas, estudantes, integrantes do meio acadêmico e demais interessados, o seminário terá aproximadamente dez atividades. A programação inclui palestras, debates, mesas-redondas e apresentação de trabalhos científicos.
Entre os nomes confirmados estão o psicólogo, escritor e palestrante Rossandro Klinjey; a médica pediatra Ana Escobar; e a jornalista e escritora Daiana Garbin.
A programação também contará com profissionais de diferentes áreas para discutir temas relacionados à saúde integral, qualidade de vida, saúde mental, maternidade e saúde reprodutiva.
Agenda
A abertura ocorre nesta terça-feira (29), a partir das 16h, com credenciamento e solenidade de abertura.
Durante a noite, às 20h, Daiana Garbin conduz a palestra “Corpo, mente e emoções: o impacto da gestão emocional na saúde contemporânea”. A jornalista, escritora e palestrante é especializada em gerenciamento emocional no ambiente de trabalho.
Na quarta-feira (30) seguinte, as atividades iniciam às 9h30, com o debate “Movimento e Qualidade de Vida”, que aborda escolhas cotidianas e a dança como instrumento de bem-estar.
Participam Cristianne Tomasi, doutoranda em Saúde Integral, pesquisadora e gestora acadêmica, e André Vitor Brandão, mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos e doutorando em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares.
A programação segue com a discussão “Sono, Corpo e Mente: os Pilares da Saúde Integral na Sociedade Contemporânea”, com Marco Túllio de Melo, doutor em Psicobiologia e diretor de instituições voltadas ao estudo do sono.
Na sequência, temas relacionados à maternidade e à gestação serão discutidos pela enfermeira e consultora em amamentação Nayra Karoline Neco e pela nutricionista Pedrita Albuquerque.
Às 16h, o médico João Paulo Costa Braga, pós-graduado em Neurociência e Comportamento, participa da discussão “Saúde Mental na era da Hiperconexão”. O encerramento do segundo dia ficará a cargo da médica, escritora e doutora em Pediatria Ana Escobar, que integra a programação de palestras do evento.
No último dia, quinta-feira (1º), o seminário terá novas mesas-redondas e palestras sobre diferentes dimensões do cuidado.
Entre os destaques estão “Saúde Integral: Território, Cultura e Bem-Estar”, com Edinaldo dos Santos Rodrigues, especialista em Atenção à Saúde Indígena e Saúde Mental e mestrando em Antropologia Social.
Também será realizada a discussão “Saúde Reprodutiva e Estilo de Vida – Uma Visão Integral”, conduzida pela psicóloga clínica perinatal e especialista em Reprodução Humana Assistida Magda Campos.
A atividade encerra a programação dedicada à abordagem ampliada da saúde proposta pelo seminário.
Serviço:
II Seminário de Saúde do Sesc
- Local: RioMar Eventos (Piso L3 do Shopping RioMar Recife)
- Data: Terça a quinta-feira, 29 de setembro a 1º de outubro
- Endereço: Avenida República do Líbano, 251 - Pina, Recife
- Inscrições: Por meio do site oficial
- Valores: A partir de R$ 50