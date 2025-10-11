S�b, 11 de Outubro

CRIANÇAS E AXÉ

III Festival Crianças de Axé celebra a infância e a ancestralidade neste fim de semana, em Paulista

A programação é gratuita e acontece neste sábado (11) e domingo (12), no Terreiro Axé Talabi

III Festival Crianças de Axé acontece neste final de semana, em Paulista - Foto: Raisa Andrade/Divulgação

Entre tambores, risos e cores, o Terreiro Axé Talabi, em Paulista, se transforma, neste fim de semana, em um grande quintal encantado da infância. O III Festival Crianças de Axé, que acontece neste sábado (11) e domingo (12), convida meninos e meninas — de axé, de brincadeira e de sonhos — para viver a magia do tema “Infância e Diversidade Cultural”.

Com entrada gratuita e classificação livre, o festival começou nesta tarde e se desdobrará em vivências, apresentações e descobertas que unem patrimônio, memória, música, dança, fotografia, circo e cinema.

Realizado pelo Ilé Àse Òrìsànlá Tàlábí (Terreiro Axé Talabi), em parceria com o Núcleo de Mídia, Comunicação e Tecnologia Social (Núcleo CTS), o encontro é uma celebração onde cada criança é também herdeira e guardiã das tradições afro-indígenas que moldam a identidade de Pernambuco.

Entre os momentos mais esperados está o Cine Axé, que acontece neste sábado (11), a partir das 17h. A sessão traz o lançamento do documentário “Àwon Omi Oslá”, de Nin La Croix e Babá Pablo de Aganjú, e do curta “IBEJicaruru”, produzido por crianças de 6 a 15 anos dentro do projeto Terreirada em Cena. Na tela, as vozes infantis mostram que cinema também é terreiro, um espaço de memória, resistência e pertencimento.

A realização conta com incentivo do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Confira a programação completa

Sábado, 11/10

14h - Abertura do festival com Mãe Lú de Iemanjá e Pai Júnior de Odé (boas-vindas)
14h30 - Abertura da exposição fotográfica “Folhas Encantadas da Jurema na Cabana de Malunguinho”, de Victor Talisson (fotografia)
15h - Vivência “Nas Rotas do Catucá” – com Giovanna Gomes (patrimônio e memória)
16h - Vivência “Toques de Terreiro” – com Pai Hetony de Ayrá (música)
17h - Cine Axé: lançamento do documentário Àwon Omi Oslá e do curta-metragem IBEJicaruru (direção coletiva – Terreirada em Cena)
18h às 22h - Feira Gerando no Axé (economia criativa)
19h - Cantos de Terreiro (musicalidade afro-indígena)
20h - Maracatu Estrela Brilhante do Recife (maracatu nação)
21h - Banda Ojú Obá (samba reggae)
22h - Elias do Coco e a Fumaça no Tempo (coco)

Domingo, 12/10

13h - Vivência “Corpo Criativo” com Obailê Santana e Darana Nagô – Daruê Malungo (dança)
14h - Abertura do parque de diversões (brincadeiras)
14h às 22h - Feira Gerando no Axé (economia criativa)
16h - Espetáculo de circo com Petit Lutin (circo)
19h - Caboclinho Taquaraci (caboclinho)
20h - Afoxé Omo Nilê Ogunjá (afoxé)
21h - Helena Cristina (samba)

SERVIÇO
III Festival Crianças de Axé – Infância e Diversidade Cultural
Quando: Sábado (11), a partir das 14h; e domingo (12), a partir das 13h
Onde: Terreiro Axé Talabi - Rua Orobó, 257, Paratibe - Paulista-PE
Entrada gratuita
Informações: @terreiroaxetalabi

* Com informações da assessoria

