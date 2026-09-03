III Jornada do Ensino Religioso reúne pesquisadores, educadores e lideranças religiosas na Unicap

A- A+

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) recebe, no dia 30 de setembro, a III Jornada do Ensino Religioso. Com o tema "Religião, Sociedade e Educação: Diálogos para uma Convivência Democrática", o evento será realizado das 9h às 17h, no Auditório G1, Bloco G, e reunirá pesquisadores, professores, representantes do sistema de Justiça, educadores e lideranças religiosas.



A Jornada é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCR) e da Licenciatura em Ciências da Religião da Unicap, com apoio da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus Bacabal, e da Faculdade dos Palmares (FAP). A proposta é discutir questões cada vez mais presentes no ambiente escolar e na sociedade, como a laicidade do Estado, a liberdade religiosa, a intolerância, os direitos humanos e o respeito à diversidade.



Entre os participantes estão Gilbraz Aragão, professor e pesquisador da Unicap e doutor em Teologia; Cléver Fernandes, professor da Universidade Federal do Maranhão e doutor em Filosofia; Helena Martins Gomes, especialista em Direitos Humanos, promotora de Justiça da Capital e atual presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco; Lary Owsiany, doutora em Ciências Sociais, pesquisadora e coordenadora de projetos no Instituto de Estudos da Religião (ISER) e editora executiva da Plataforma Religião e Poder; e Westei Conde y Martin Júnior, promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, mestre em Direito e coordenador do Núcleo Josué de Castro de Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas.



A programação também contará com a participação de representantes das tradições religiosas de matriz africana, como Mãe Beth, ialorixá, mestra da cultura popular, comunicadora, cantora, ativista e educadora, primeira ialorixá a receber o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco e regente espiritual do Terreiro Ilê Axé Oxum Karê. Também participa Chico Bantu, Tata Kambondu Tabalasimbe, pesquisador das culturas bantu e das línguas kimbundu e kikongo, liderança dos povos de matriz africana em Pernambuco e ativista pelos direitos humanos, igualdade racial e liberdade religiosa.



A Jornada pretende aproximar o debate acadêmico das questões vividas diariamente nas escolas e na sociedade, reunindo diferentes vozes em torno do Ensino Religioso e da diversidade.



Serviço:

III Jornada do Ensino Religioso

30 de setembro de 2026

9h às 17h

Auditório G1 Bloco G | Universidade Católica de Pernambuco

Tema: "Religião, Sociedade e Educação: Diálogos para uma Convivência Democrática"

Inscrições: eventos.unicap.br/3jornadadoensinoreligioso



Veja também