IITB realiza 'Domingou, Cidadania e Leitura' neste domingo para emissão de carteiras de identidade

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), vai realizar o 'Domingou, Cidadania e Leitura' neste domingo (17) na sede do instituto, em Santo Amaro, para a emissão de carteiras de identidade. Para ter acesso ao serviço, é preciso agendar no site www.iitb.pe.gov.br.

Serão disponibilizadas 120 vagas. O evento ocorre em parceria com a Companhia Editora de Pernambuco – CEPE que, pelo segundo mês consecutivo e através do Projeto Caixa de Leitura, realizará a doação de livros de variados autores e temas.

A ideia é oferecer uma opção no final de semana para atender aos cidadãos sempre no terceiro domingo do mês. A sede do IITB fica na Rua da Aurora, 1633, no bairro da Boa Vista.

Ao agendar, é preciso preencher os dados e informar se o serviço é para a expedição da primeira ou segunda via da carteira de identidade. É gratuita a primeira via do documento e também para pessoas maiores de 65 anos.

Para a emissão da segunda via em diante é preciso pagar uma taxa de R$ 28,57, imprimindo o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no site do IITB.

Na data agendada, é preciso levar a certidão de nascimento ou de Casamento; o DAE (o boleto gerado no site) junto com o comprovante de pagamento e, caso queira acrescentar mais alguma informação, tais como como tipo sanguíneo e CPF, basta levar os documentos originais comprovando.

Veja também

Visita Rebeldes huthis visitam Arábia Saudita para discutir sobre guerra no Iêmen