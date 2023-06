A- A+

MUNDO Ilegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro repercute internacionalmente; veja Na condenação, finalizada no placar de 5 a 2, prevaleceu o voto do relator Benedito Gonçalves

Ultrapassou as fronteiras do Brasil a repercussão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (30), que condenou e tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível pelo período de oito anos, contando a partir das últimas eleições.

Na condenação, finalizada no placar de 5 a 2, prevaleceu o voto do relator, Benedito Gonçalves, que foi acompanhado pelos ministros Floriano Marques, André Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Raul Araújo e Nunes Marques votaram pela absolvição.

Nos Estados Unidos (EUA), o jornal diário The New York Times retratou a decisão como um "baque considerável na extrema-direita".



O jornal The Guardian, pertencente ao Reino Unido e com sede em Londres, afirmou que a “saída temporária" de Jair Bolsonaro do campo político "gerou especulações sobre quem irá herdar os formidáveis 58 milhões de votos que recebeu no ano passado".



O ex-presidente também foi apelidado de “O Trump dos Trópicos" pelo The Washington Post, que disse ainda que a condenação pode "alterar o futuro político de Bolsonaro” e será responsável por “provavelmente apagar suas chances de recuperar o poder".



Virou meme

Também não demorou para que o assunto também virasse piada nas redes sociais. Instantes após a decisão, o tema viralizou nas redes sociais com memes. Clique aqui para ver alguns.

