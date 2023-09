A- A+

Mobilidade Ilha de Deus sedia a 2ª Conferência Livre de Mobilidade do Recife, nos dias 22 e 23 de setembro Atividades fazem referência ao Dia Mundial Sem Carro, que acontece nesta sexta-feira (22)

Em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, acontecerá, nos próximos dias 22 e 23 de setembro, a segunda edição da II Colmob - Conferência Livre de Mobilidade do Recife. Desta vez, a abertura da ação será na sede da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, na Ilha de Deus, e tem início a partir das 19h da próxima sexta-feira (22).

O evento nasceu em 2016, através da articulação em rede dos diversos movimentos sociais da mobilidade urbana e do direito à cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR). O objetivo é fortalecer e ampliar a incidência política sobre mobilidade urbana e suas transversalidades a partir da mobilização das periferias do Grande Recife.

De acordo com Isabel Albuquerque, que faz parte da Rede Meu Recife, a edição vai priorizar temas que estão avançando nacionalmente como a tarifa zero universal e a proprosta do SUM (Sistema Único de Mobilidade) que quer integrar o transporte público como um direito.

A organização vai incluir no debate de membros ativos da mobilidade urbana: pedestres, pessoas com deficiência, mulheres, metroviários, rodoviários, ciclistas, usuários do transporte público e barqueiros.

A realização da Colmob na Ilha de Deus foi ressaltado por Isabel. Assuntos voltados para situações dos moradores da área também serão debatidos.

"É muito simbólico por ser uma comunidade de luta e resistência pelo direito a cidade. Todos os grupos de trabalho vão debater de uma forma ou de outra temas que tocam a Ilha de Deus como a criação da tarifa zero no Recife. Ressalto que um dos eixos temáticos será a questão da navegabilidade dos rios e os direitos dos barqueiros".

A programação do evento conta com mostra de filmes, apresentações culturais e mesas de diálogos. No sábado (23), a primeira mesa debate a Conjuntura da Mobilidade Pernambucana e a segunda tem como tema: As utopias que não são utopias: questões da mobilidade que parecem impossíveis, mas já estão acontecendo”.

O bate-papo terá a contribuição de representantes das organizações Ameciclo, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Pernambuco (FND), Movimento Passe Livre, Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, Sindicato dos Metroviários de Pernambuco - Sindmetro-PE, Rede Meu Recife, Observatório de Mobilidade de Salvador e Bigu Comunicativismo.

Toda a construção de propostas da 2ª Conferência Livre servirá de subsídio para as conferências que pautarão as discussões em torno da mobilidade urbana das eleições municipais de 2024. A iniciativa é uma realização da Bigu Comunicativismo, Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife - Ameciclo, Ação Comunitária Caranguejo Uçá, Rede Meu Recife, Movimento Passe Livre - Pernambuco, INCITI - Núcleo de Pesquisas Urbanísticas da UFPE e Escola de Ativismo.

Veja também

CONFLITO Atentado em delegacia deixa dois mortos na Colômbia