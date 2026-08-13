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LITORAL NORTE Ilha de Itamaracá: caiçara é removida após decisão judicial A decisão judicial foi proferida pela 7ª Vara Federal de Pernambuco em conjunto com a SPU (Secretaria de Patrimônio da União)

A Prefeitura da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, realizou a remoção de uma caiçara erguida na área da praia do Bairro Novo, na manhã desta quinta-feira (13).

A ação ocorreu a partir da decisão judicial proferida pela 7ª Vara Federal de Pernambuco em conjunto com a SPU (Secretaria de Patrimônio da União).

Segundo a gestão municipal, a construção não apresentava autorização para permanecer na área de praia e que os pescadores envolvidos foram notificados previamente pela SPU.

Outras remoções estão previstas para ocorrer na Ilha de Itamaracá.

A prefeitura informou que vai seguir um planejamento de execução, dentro do prazo estabelecido pela decisão judicial, para que os ocupantes possam realizar a retirada de seus pertences.

A ação contou com o apoio operacional da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Planejamento e Controle Urbano e da Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura do município.



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