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LITORAL NORTE

Ilha de Itamaracá: caiçara é removida após decisão judicial

A decisão judicial foi proferida pela 7ª Vara Federal de Pernambuco em conjunto com a SPU (Secretaria de Patrimônio da União)

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Remoção de caiçara na Ilha de ItamaracáRemoção de caiçara na Ilha de Itamaracá - Foto: Reprodução

A Prefeitura da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, realizou a remoção de uma caiçara erguida na área da praia do Bairro Novo, na manhã desta quinta-feira (13).

A ação ocorreu a partir da decisão judicial proferida pela 7ª Vara Federal de Pernambuco em conjunto com a SPU (Secretaria de Patrimônio da União).

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Segundo a gestão municipal, a construção não apresentava autorização para permanecer na área de praia e que os pescadores envolvidos foram notificados previamente pela SPU.

Outras remoções estão previstas para ocorrer na Ilha de Itamaracá.

A prefeitura informou que vai seguir um planejamento de execução, dentro do prazo estabelecido pela decisão judicial, para que os ocupantes possam realizar a retirada de seus pertences.

A ação contou com o apoio operacional da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Planejamento e Controle Urbano e da Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura do município.
 

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