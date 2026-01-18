A- A+

Ilha de La Gomera, nas Canárias, sofre apagão Pequena ilha turística espanhola está sob alerta por fortes ondas e ventos

A ilha turística espanhola de La Gomera, no arquipélago das Canárias, se recuperava lentamente de um apagão que deixou seus 22.000 habitantes sem eletricidade neste domingo (18), informaram as autoridades locais.

A pequena ilha ficou sem energia elétrica "às 12h13" locais (09h13 de Brasília), devido à "desestabilização de um dos geradores" da central elétrica de El Palmar, que abastece o território, explicou no X o Cabildo de La Gomera, órgão governamental da ilha.

"Por motivos de segurança", esta falha fez com que "o abastecimento geral caísse, vendo-se afetados a rede elétrica e o serviço de cobertura móvel", acrescentou o Cabildo.

"Estamos fazendo um acompanhamento da situação. Neste momento, começou-se a restaurar a rede elétrica na ilha", informou no X o presidente regional das Canárias, Fernando Clavijo.

Este apagão ocorre em um momento em que La Gomera e o restante do arquipélago atlântico das Canárias estão sob alerta por fortes ondas e ventos, segundo a agência espanhola de meteorologia (Aemet).

Em julho de 2023, a ilha já tinha sofrido um apagão total, provocado por um incêndio em sua central elétrica.

Não foram registrados contratempos causados pela nova ocorrência.

