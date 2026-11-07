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refugiados Ilha espanhola de El Hierro pede ajuda diante do aumento da chegada de migrantes Milhares de migrantes chegaram, nas últimas semanas, ao arquipélago situado diante da costa da África Ocidental, uma das principais portas de entrada para a migração rumo à União Europeia

As autoridades da ilha espanhola de El Hierro, no arquipélago das Canárias, solicitaram, neste sábado (7), ajuda aos governos regional e nacional, após decretarem situação de emergência devido à chegada de milhares de migrantes nos últimos dias.

Milhares de migrantes chegaram, nas últimas semanas, a este arquipélago situado diante da costa da África Ocidental, uma das principais portas de entrada para a migração rumo à União Europeia.

Muitos deles desembarcaram em El Hierro, onde, desde o início de novembro, chegaram mais de 3.300 pessoas em cerca de 30 embarcações, segundo o governo local.

"Estamos muito preocupados (...) com essa grande quantidade de chegadas", afirmou, na televisão pública espanhola, Alpidio Armas, presidente do conselho insular (cabildo) desta ilha de quase 12.000 habitantes, no sudoeste das Canárias.

"Foi isso, de fato, que nos levou a decretar a emergência, visando garantir uma estrutura de colaboração com as instâncias superiores", acrescentou.

Na noite de sexta-feira, o governo local declarou uma "emergência social" na ilha, solicitando aos governos regional e nacional mais recursos e coordenação para lidar com a situação.

No momento, as autoridades locais buscam locais para abrigar essas pessoas temporariamente, explicou Armas, ressaltando que a situação no hospital local é "indesejável".

Esta época costuma ser propícia para o aumento das chegadas às Canárias, devido às condições favoráveis de navegação.

Um total de 13.327 migrantes irregulares chegaram às Canárias por via marítima entre janeiro e outubro, o que representa uma queda de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério do Interior.





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