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INFRAESTRUTURA Ilumina Pernambuco amplia ações para dez municípios com instalação de pontos de LED Nova etapa prevê 4,1 mil pontos com as novas lâmpadas e investimento de R$ 2,8 milhões em diferentes regiões do Estado

O programa Ilumina Pernambuco, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), ampliou, recentemente, as frentes de trabalho para dez municípios do Agreste, da Zona da Mata, da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Sertão.

A iniciativa prevê a instalação de 4.180 pontos de iluminação em LED, com investimento de R$ 2,8 milhões, para modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a luminosidade e contribuir para a segurança pública.

As cidades contempladas nesta nova etapa são Alagoinha, Altinho, Buenos Aires, Flores, Floresta, Iguaracy, Ipojuca, Itaíba, Santa Terezinha e Verdejante.

O programa substitui lâmpadas convencionais de mercúrio e sódio por equipamentos de LED, tecnologia com maior durabilidade e menor consumo de energia.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, a expansão das frentes de trabalho reforça a estratégia do Governo de Pernambuco de ampliar os investimentos em infraestrutura urbana.

“A expansão do Ilumina Pernambuco para essas regiões mostra a nossa capacidade de capilarizar investimentos públicos com agilidade. Estamos levando obras que impactam diretamente o dia a dia de quem vive no interior, garantindo que o programa cumpra seu papel transformador com rigor técnico e planejamento”, destacou.

De acordo com o planejamento da Seduh-PE, o programa está estruturado em quatro grandes lotes homologados.

Programa coordenado pela Seduh-PE prevê a modernização de 4.180 pontos de iluminação. | Foto: Arthur Mota/Seduh-PE

Ao todo, serão modernizados 81.290 pontos de iluminação em 181 municípios e no distrito de Fernando de Noronha, com investimento global de R$ 60,4 milhões.

Regiões

Desde 2023, mais de 40 mil lâmpadas já foram substituídas pelo programa, beneficiando diretamente mais de 3,4 milhões de pernambucanos.

Atualmente, as equipes técnicas atuam em 38 municípios, distribuídos pelas regiões Metropolitana, Mata Sul, Mata Norte, Agreste e Sertão.

Na Região Metropolitana, há frentes de trabalho em Ipojuca, Recife e Vila dos Remédios, em Fernando de Noronha.

Na Mata Sul, as equipes estão em Quipapá, Ribeirão e Xexéu, enquanto a Mata Norte conta com intervenções em Buenos Aires, Chã de Alegria, Condado, Itambé, Lagoa do Carro e Tracunhaém.

No Agreste Central, os trabalhos ocorrem em Alagoinha e Altinho. Já no Agreste Meridional, as equipes atuam em Águas Belas, Iati, Itaíba e Tupanatinga.

No Agreste Setentrional, as intervenções alcançam Casinhas, Frei Miguelinho, Limoeiro, Orobó, Passira e Surubim. No Sertão Central, o programa está presente em Salgueiro, Serrita e Verdejante.

Tabela detalha os valores do novo investimento do Ilumina Pernambuco nos dez municípios contemplados. | Foto: Seduh-PE/Divulgação

As frentes também atendem Floresta, no Sertão de Itaparica; Custódia e Manari, no Sertão do Moxotó; e Flores, Iguaracy, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, Serra Talhada, Triunfo e Tuparetama, no Sertão do Pajeú. No Sertão do São Francisco, as ações ocorrem em Santa Maria da Boa Vista.

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena, a substituição dos equipamentos também produz efeitos relacionados à sustentabilidade e à redução de custos.

"Além de valorizar os espaços públicos e trazer mais segurança para as famílias, a nova tecnologia reduz o consumo energético e os custos municipais com manutenção, gerando economia real para as prefeituras e qualidade de vida imediata para a população”, ressaltou

Além dos municípios com intervenções em andamento, Araçoiaba, Cortês, Primavera e São José do Egito já concluíram as obras previstas para 2026, com 1.890 novos pontos instalados e em funcionamento.



Considerando os 38 municípios com frentes ativas e os quatro com intervenções concluídas, o investimento chega a R$ 14,7 milhões. O montante corresponde à modernização de 8.799 pontos de iluminação que já estão em operação nas localidades contempladas.

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