Cultura Ilusionista David Copperfield é acusado de assédio sexual por 16 mulheres Um dos mais renomados mágicos do mundo, americano nega as acusações

Um dos mais famosos ilusionistas do mundo, David Copperfield foi acusado de assédio, má conduta sexual ou comportamento inadequado por 16 mulheres. As supostas vítimas contaram suas histórias em reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian.

A publicação relata uma série de acusações ao longo de quatro décadas, entre os anos 1980 e 2014. Segundo a matéria, metade das vítimas eram menores de idade à época do comportamento impróprio, com a maioria dos casos envolvendo jovens selecionadas pelo ilusionista para participar de números em seus espetáculos.

Em investigação realizada pelo braço do Guardian nos Estados Unidos, o jornal ouviu mais de cem entrevistados e teve acesso a documentos oficiais de tribunais e investigações policiais. Nas acusações mais graves, três mulheres contam que acreditam terem sido drogadas pelo mágico antes de iniciarem uma relação sexual com ele, impedindo assim um completo consentimento.

Através de seus advogados, David Copperfield nega todas as acusações. Segundo a defesa do artista, ele "nunca, jamais agiu de forma inadequada com ninguém, muito menos com menores de idade".

Em um dos relatos, dos meados dos anos 1990, a jovem Carla (nome fictício) conta que foi chamada para participar de uma apresentação de Copperfield aos 15 anos. Depois disso, começou a receber atenção e presentes do mágico. Aos 16 anos, recebeu uma mensagem no Dia dos Namorados: "em dois anos estarei de volta". A jovem e o mágico tiveram um relacionamento assim que ela completou 18 anos. Hoje, ela acusa o mágico de "grooming", expressão em inglês para homens que iniciam contatos com jovens ainda menores para se relacionarem com elas assim que atingirem a maioridade.

Copperfield argumenta que a relação com a jovem foi consentida e que o dois viveram um relacionamento.

Uma das mulheres, Brittney Lewis, veio a público em 2018 com alegações de que o artista a drogou e agrediu sexualmente em 1988, quando ela era uma modelo de 17 anos. O mágico nega.

Algumas das supostas vítimas disseram que Copperfield prometeu ajudá-las em suas carreiras de modelo ou na indústria do entretenimento.

Copperfield é casado com Chloe Gosselin, designer francesa de moda, desde 2006. O ilusionista teve um midiático um relacionamento com a supermodelo alemã Claudia Schiffer por seis anos, até 1999.

