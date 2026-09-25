Imagem de 15 metros de Nossa Senhora Aparecida emociona fiéis em Jaqueira, na Mata Sul; veja vídeo
Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil e do município pernambucano
Uma imagem de 15 metros de altura de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, emocionou fiéis na tarde desta sexta-feira (25), durante sua chegada ao município de Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco.
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Em um vídeo, é possível ver a imagem sendo transportada na horizontal por um caminhão. O primeiro trecho do percurso a reunir devotos da padroeira foi às margens da PE-126, onde a passagem da estrutura chamou a atenção de quem estava na rodovia.
Ao chegar à entrada do município, acompanhada por seguidores em carros e motocicletas, a imagem foi recebida por uma multidão de fiéis. Nossa Senhora Aparecida também é a padroeira de Jaqueira.
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No local, um padre rezou o Pai-Nosso com os devotos, diante da imagem da santa.
A obra faz parte do projeto do Mirante de Nossa Senhora Aparecida, que será um novo ponto de visitação e devoção no município. A inauguração da imagem está prevista para o dia 12 de outubro, data em que é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.