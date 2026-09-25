Sex, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta25/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PADROEIRA

Imagem de 15 metros de Nossa Senhora Aparecida emociona fiéis em Jaqueira, na Mata Sul; veja vídeo

Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil e do município pernambucano

Reportar Erro
Imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, chega em Jaqueira, município da Mata SulImagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, chega em Jaqueira, município da Mata Sul - Foto: Jonnathan Neto/Cortesia

Uma imagem de 15 metros de altura de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, emocionou fiéis na tarde desta sexta-feira (25), durante sua chegada ao município de Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco.

Em um vídeo, é possível ver a imagem sendo transportada na horizontal por um caminhão. O primeiro trecho do percurso a reunir devotos da padroeira foi às margens da PE-126, onde a passagem da estrutura chamou a atenção de quem estava na rodovia.

Ao chegar à entrada do município, acompanhada por seguidores em carros e motocicletas, a imagem foi recebida por uma multidão de fiéis. Nossa Senhora Aparecida também é a padroeira de Jaqueira.

Leia também

• Festival Cumbuca Cheia reúne cultura, lazer e serviços gratuitos na Várzea neste domingo (27)

• Morro da Conceição: Bazar Solidário com peças a partir de R$ 2 acontece neste fim de semana

• Doutores da Alegria celebram 23 anos de atuação no Recife

No local, um padre rezou o Pai-Nosso com os devotos, diante da imagem da santa.

A obra faz parte do projeto do Mirante de Nossa Senhora Aparecida, que será um novo ponto de visitação e devoção no município. A inauguração da imagem está prevista para o dia 12 de outubro, data em que é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter