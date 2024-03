A- A+

Rio de Janeiro Imagem de Davi, do BBB 24, é usada por traficantes para vender drogas; polícia do Rio apura o caso Papelote de haxixe traz inscrições da comunidade da Chácara, em Niterói

A popularidade de Davi Brito, participante do reality show "Big Brother Brasil", da TV Globo, o faz acumular quase 7 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, traficantes tentam se utilizar desse fato para vender drogas no Rio. Desde a última quinta-feira, circula nas redes sociais o vídeo de um papelote de haxixe vendido na comunidade da Chácara, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em que o rosto de Davi está estampado.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Polícia Civil, apura se o vídeo foi gravado por traficantes e se abrirá investigação sobre o caso.

"Haxixe de R$ 5 da Chácara. Campeão do BBB e campeão das vendas. O brabo!", diz o homem que gravou o vídeo.

O motorista de aplicativo Davi Brito é um dos 13 integrantes que seguem na casa, depois um início com 25 participantes. Protagonista desta edição, ele é um dos últimos brothers que seguem de pé na tarde desta sexta-feira, em uma plataforma giratória, na prova de resistência que começou na noite anterior

