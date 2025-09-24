A- A+

RECONHECIMENTO Imagem de dom Helder Câmara é projetada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Homenagem foi feita no mesmo dia da inauguração do centro de documentação que leva o nome do religioso, localizado no Recife

O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, junto ao Instituto Redemptor, homenageou dom Helder Câmara, projetando a imagem dele no monumento ao Cristo Redentor, que fica localizada no Rio de Janeiro. A alusão foi feita na noite do último domingo (21), dia que também foi marcado pela inauguração do Centro de Documentação Dom Helder Câmara (Cedohc), que aconteceu no centro do Recife.

O Cedohc reúne e trabalha na catalogação e conservação do rico acervo deixado por dom Helder em testamento para o Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC).

É composto principalmente pela produção intelectual e espiritual dele, guarda os livros de sua autoria e suas respectivas traduções, as meditações (poesias e/ou pequenos textos de cunho espiritual), as transcrições, os manuscritos e alguns áudios dos programas de rádio “Um Olhar sobre a Cidade”, os discursos e o conjunto de manuscritos das circulares, que vão desde o início do Concílio Vaticano II, em 1962, até os anos 1980, além de publicações sobre dom Helder e sua obra.

Localizada no Edifício Arquiteto Zildo Sena Caldas, ao lado da Igreja das Fronteiras na Boa Vista, a nova central irá receber, de maneira protocolar e organizada, o acervo de volta, que se encontra, desde 2020, sob a guarda da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), após o antigo prédio ter sofrido uma invasão e vandalização, que colocou em risco todo o acervo.

Celebração

A inauguração contou a presença do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, do prefeito Recife, João Campos (PSB), entre vários outros representantes da prefeitura, do legislativo municipal e federal, muitos membros do Conselho Curador e Associados do IDHeC, além de amigos e admiradores de Dom Helder, parceiros e colaboradores. Após a inauguração do prédio, o arcebispo de Olinda e Recife presidiu uma Missa em Ação de Graças por essa meta alcançada.

Parceria

A construção foi possível graças ao financiamento por parte de sete instituições europeias que, juntas, garantiram a construção e a compra da plataforma de acessibilidade: Brasilien Initiave, Misereor, Adveniat, Arquidiocese de Colônia, Lazaristen, Franziskaner Helfen e Diocese de Freiburg. Parceiros locais garantiram a parte de finalização, como pintura, ambientação e decoração.



